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莊競程邀黃健豪公開辯論 兩人隔空互嗆

莊競程邀請黃健豪在松竹寺前公開辯論，黃未出席。（記者蔡淑媛攝）

莊競程邀請黃健豪在松竹寺前公開辯論，黃未出席。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/06 12:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕選前黃金週，台中市第五選區（北區、北屯）立委候選人莊競程邀請對手黃健豪上午10時在松竹寺前公開辯論，在民主擂台接受選民檢視，但今天莊競程到場等待半小時，黃健豪未現身，因此公開提問包括頻繁赴中交流、偕中認知作戰、躲避教召、在台北買房卻沒在台中置產，以及抹黑民進黨擋疫苗等十問，他遺憾黃健豪不敢來辯論，是民主不好示範，恐再淪為各說各話。

黃健豪未出席辯論會，他表示，自己已在公辦電視政見發表會勾選辯論，是莊競程未勾選，卻選在黃金週辯論，是浪費他寶貴時間，是說謊、抹黑的立委，會被選民唾棄。

莊競程表示，邀請黃健豪公開辯論就是不讓彼此各說各話，但今天黃未出席這場民主擂台，僅一再提已在政見發表會勾選辯論，但實際邀請他又不敢出來辯論，告訴大家立委在國會的工作願景和地方發展服務，到底有沒有料，對黃沒來感到很可惜，是民主不好示範，大家又聽不到真相，恐再淪為各說各話。

莊競程舉行辯論會場並直播，現場擠進數百人見證聆聽，不過等待約半小時仍未等到黃健豪，莊競程除表達遺憾，也公開對黃提出十問，包括如何守護台灣，對於頻繁出入中國，曾主張要改課綱、媒體傳播的認知作戰；對於中國不斷文攻武嚇台灣，是否曾向中國表達平等對台主張；2019年曾指台海簽訂和平協議只要送立院審查，不需全民公投等檢視。

莊競程也問黃健豪在臉書宣示要保護中華民國，卻以家中重大事故為由躲教召，拚黨內初選；22歲就擔任國民黨中常委及青年團長，到底是不是連勝文的人；還有競總是6棟透天厝打造，根本是都市傳奇；擔任議員後只在台北買房，是台中不好住嗎？以及抹黑民進黨立委擋疫苗、抹黑萊豬進校園、抹黑未改善空污等。

莊競程也強調，國民黨立委傅崐萁等人在2021年6月提案衛福部一個月內買4000萬劑疫苗，但當時只有中國科興等疫苗，疑似在護航；而且教育部早就明定校園使用國產農產品，另對於空污，國民黨才是阻擋以氣換煤。

莊競程提十問公開辯論 ，黃健豪未出席。（記者蔡淑媛攝）

莊競程提十問公開辯論 ，黃健豪未出席。（記者蔡淑媛攝）

莊競程邀請黃健豪在松竹寺前公開辯論，有數百人到場見證。（記者蔡淑媛攝）

莊競程邀請黃健豪在松竹寺前公開辯論，有數百人到場見證。（記者蔡淑媛攝）

莊競程邀請黃健豪在松竹寺前公開辯論，黃未出席，學者、在地議員民代等為他加油。（記者蔡淑媛攝）

莊競程邀請黃健豪在松竹寺前公開辯論，黃未出席，學者、在地議員民代等為他加油。（記者蔡淑媛攝）

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