柯文哲錄影喊話 中4選區支持國民黨廖偉翔

柯文哲錄影喊話中市4選區立委支持國民黨廖偉翔。（圖：江和樹提供）

2024/01/07 17:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕選戰倒數，民眾黨台中市黨部下午公佈民眾黨總統候選人柯文哲喊話台中市立委第4選區（西、南屯區）支持國民黨候選人廖偉翔影片，肯定廖所提的居住正義、國會及司法改革理念跟他相近，未來大有可為，籲民眾支持廖，「一起成為改變台灣的力量」。

民眾黨台中市黨部主委江和樹指出，民眾黨這次在台中第4選區沒有提名立委候選人，下架新潮流是在野最大共識，柯文哲之前就提過「新潮流不倒台灣不會好」，因廖的對手民進黨立委候選人張廖萬堅正屬新潮流，且昨天廖也有到柯文哲的大里造勢場，是柯文哲決定「現聲」挺廖的關鍵。

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柯文哲在影片中強調，早在廖偉翔當前台中市長胡志強辦公室主任時就認識廖，覺得這個年輕人認真、有能力，將來一定大有可為，加上他的思想觀念很新、有遠見，這次廖參選提出的居住正義、國會、司法改革等政見，理念都跟他相近，會是國家需要的人才。

柯文哲呼籲支持者2024「選對的人做對的事」，大家最終目標都是打造美好台灣，而非彼此對抗，只要可以讓國家進步就合作，一起成為改變台灣的力量，籲支持者票投廖偉翔，「把國會還給你」。

至於後續柯文哲還會不會另推薦台中市其他國民黨候選人，江和樹說，有提報國民黨各候選人情況給柯文哲決定，會持續努力推薦優秀人才。

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