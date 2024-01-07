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藍營小雞台中蹭柯熱度 遭柯粉嗆「棄侯保柯」

國民黨台中市立委候選人「F4」羅廷瑋（左2）等人，昨晚10點10分抵達民眾黨造勢大會。（記者黃旭磊攝）

國民黨台中市立委候選人「F4」羅廷瑋（左2）等人，昨晚10點10分抵達民眾黨造勢大會。（記者黃旭磊攝）

2024/01/07 15:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕民眾黨台中Team KP造勢大會6日晚間在大里振坤宮廣場舉行，柯文哲競選總幹事、民眾黨不分區立委提名人黃珊珊宣布突破3萬5千人到場，而國民黨台中市立委候選人「F4」羅廷瑋等人，於晚間10點10分散場時到場，遭柯粉怒嗆「棄侯保柯」；羅廷瑋強調到場聲援林家興，期待「台中藍白合」爭取選票。

昨晚人數堪稱「爆棚」，振坤宮廣場4千張椅子全坐滿，上萬人擠不進廣場佔據仁愛路、文化街周遭，由於柯文哲終場前稱「猴子不是爬到樹上才是屁股紅」，要一起下架國民黨與執政民進黨，散場時，柯粉見「F4」，當場不滿怒嗆「票投一號柯文哲，義無反顧拚一次」、「棄侯保柯」發洩情緒。

羅廷瑋、林家興、黃健豪及廖偉翔組成「台中F4」連線，昨晚10點10分抵達全聯大里仁化店門口，揹著助選氣球高喊「拜託台中藍白合」，不過，柯粉顯然不領請，民眾黨台中市黨部主委今天（7日）張貼支持者對「F4」怒嗆「棄侯保柯」影片。

羅廷瑋在場向本報記者說，「拜託台中藍白合」爭取選票，他們4個人要一起入鏡，台中藍白合把國會還給你、翻轉新台灣。

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