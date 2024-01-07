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首頁　>　政治

選前黃金週末衝刺 林右昌赴宜蘭力挺民進黨陳俊宇

內政部長林右昌（右）今天到宜蘭縣陪同民進黨立委候選人陳俊宇（左）車隊掃街。（記者江志雄攝）

內政部長林右昌（右）今天到宜蘭縣陪同民進黨立委候選人陳俊宇（左）車隊掃街。（記者江志雄攝）

2024/01/07 13:25

〔記者江志雄／宜蘭報導〕內政部長林右昌今天到宜蘭縣為民進黨立委候選人陳俊宇助選，承諾陳若能當選，他提出的競選政見，內政部將全力支持，另外，國民黨立委候選人黃琤婷、民眾黨立委候選人陳琬惠安排車隊掃街，選前黃金週全力衝刺，選情白熱化。

林右昌抵達宜蘭鎮興廟參香祈福，致贈「福國佑民」匾額，並為陳俊宇助講，宜蘭縣議員林麗、謝燦輝、前宜蘭市長江聰淵等人到場助陣，一行人之後搭上宣傳車在宜蘭市車隊掃街。

林右昌說，他1個多月前核定宜蘭市第11號計畫道路案，這項新闢工程總經費3億4000萬元，中央補助2億1000多萬元，2026年完工通車後，將打通宜蘭市東區的任督二脈，致詞時不忘稱讚陳俊宇了解地方需求，如果進入國會，內政部會全力支持他的競選政見，此話一出，現場響起陣陣掌聲。

陳俊宇說，宜蘭未來10年進入脫胎換骨關鍵期，必須有稱職立委爭取經費，他已經準備好了，針對立法院長游錫堃尋求連任，宜蘭縣立委候選人中，只有他力挺游連任院長，隨後話鋒一轉，直指縣內出現賄選傳聞，「誰在買票看就知道」。

陳俊宇今天有林右昌助選，國民黨黃琤婷到宜蘭市垃圾車定點收運處拜票，之後轉往羅東車隊掃街；民眾黨陳琬惠在壯圍、蘇澳馬賽地區車掃，各自爭取選民支持。

林右昌（披圍巾者）致贈「福國佑民」匾額給宜蘭鎮興廟。（記者江志雄攝）

林右昌（披圍巾者）致贈「福國佑民」匾額給宜蘭鎮興廟。（記者江志雄攝）

林右昌（中）赴宜蘭鎮興廟參拜。（記者江志雄攝）

林右昌（中）赴宜蘭鎮興廟參拜。（記者江志雄攝）

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