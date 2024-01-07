林靜儀邀「用英文說明論文」 顏寛恒陣營︰學歷當然是真的

民進黨立委候選人林靜儀（右）邀戰對手、國民黨候選人顏寛恒，「找個地方把各自論文拿出來，用英文把論文說明給大家聽」。（記者黃旭磊攝）

2024/01/07 12:31

〔記者黃旭磊／台中報導〕距離1月13日投票日倒數6天，台中市第二選區選情膠著，民進黨立委候選人林靜儀直播氣哭，反駁前立委蔡正元質疑台大論文抄襲，邀對手、國民黨候選人顏寛恒「找個地方把各自論文拿出來，用英文把論文說明給大家聽」；顏寛恒強調，當然有出國念書，顏陣營則以美國加州多明尼肯大學在職企管碩士學位議題，已在補選期間提出證明。

總統府秘書長林佳龍今天（7日）上午10點趕到烏日天德宮陪林靜儀車掃，兩人站上宣傳車穿梭中山路、溪南路街巷請托選民，在參拜武聖關聖帝君前，林靜儀受訪怒嗆蔡正元用法學跟公共行政背景（北京清華大學法學博士）學位評論醫學論文「太好笑了」，並邀戰對手「大家對於留美碩士很好奇怎麼拿到學位，用英文來講，因為既然是留美碩士就不怕用英文，我也會用英文。」

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林佳龍強調，對手質疑靜儀委員學位是「找錯對象、自曝其短，是回力槍會打到他自己」，靜儀在醫學臨床經驗豐富，在臨床跟學術及國際交流，醫療及公共衛生領域擔任過無任所大使，是真槍實彈的，如果把靜儀跟對手做比較質疑是非常荒謬很諷刺。

林靜儀表示，自己在醫學次專科都已經很難研究別人的領域，蔡正元跨組跨領域解讀根本是故意找麻煩，而自己在台大分子醫學研究所碩士的論文「早期妊娠貧血與母血唐氏症篩檢偽陽性率之關聯」，一般論文比對軟體去跑大概都是2%-4%（援引資料相似度），蔡故意惡意用錯誤資料解讀成27%，明明看到跟原著有2%類似，在每篇援引都有加上是哪年哪個學者文章，蔡正元有學術研究經驗卻故意解讀是明顯抹黑。

林靜儀說，過去很謹慎不要用學歷去質疑對手，每個人學術研究對自己負責，國民黨真的要打這一題，我們就一起檢視顏前委員在美國碩士是怎麼拿到的，檢視我們兩個在學術成績上面是否像選舉公報舉出學歷，一起辯論學歷。

林靜儀表示，他（顏）是留美碩士，我是土博士、土碩士，很願意跟他用英文辯論，「或者也不用辯論，上次（公辦政見辯論會）他用中文都沒辦法講出政績，跟未來對於中二政見，我們就一起找個地方把各自論文拿出來，用英文把論文說明給大家聽。」

針對對手邀戰，顏寛恒強調當然有出國念書，不然怎麼會拿到畢業證書；顏陣營強調選舉公報上學歷當然是真的，顏寛恒當然有到美國求學，請外界不要再抹黑。

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