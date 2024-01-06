林靜儀控6千萬債權擔保未申報 顏寬恒重申皆有如實登記

民進黨中二選區立委候選人林靜儀指顏寬恒有筆6千萬債權未申報，要去監察院檢舉。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/06 13:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離投票日倒數7天，民進黨中二選區立委候選人林靜儀今天召開記者會，指對手顏寬恒在沙鹿中清段有筆高達6千萬的債權，至今皆未登錄在公職人員財產申報上，質疑是顏寬恒太有錢？還是這6千萬是假的債權擔保？要求顏要說清楚，她將前往監察院提出檢舉，也痛批國民黨DNA是以權養錢，以錢養權的政黨。

顏寬恒表示，這些債權都登記在土地信託財產，都有如實登記，並反諷林對於民進黨總統候選人賴清德沒有申報違章建築卻隻字不提，根本是雙標。

請繼續往下閱讀...

林靜儀表示，顏寬恒早在2014年9月30日，時任立委第二年就取得位於台中市沙鹿區中清段743-43地號的農地抵押權，這塊土地原本是顏寬恒的親叔叔顏清通，因故抵押給顏寬恒，但查顏寬恒從2013年至今都未申報這6千萬債權，忍不住質疑，是否顏寬恒的土地資產太多忘記了？還是害怕被查到金流有狀況？細數顏家過往財產爭議，不禁令人懷疑是否還有隱匿其他財產未申報？

她強調，過去10年以來，顏寬恒喜歡強調在地，但在地人知道他們的種種行為，就是很典型國民黨以權養錢、以錢養權DNA的政治世家，國民黨很多政治人物就是如此，民進黨被影射就捐出及道歉，前立法院長蘇嘉全的農舍就捐出，沒有違法只是觀感，但是國民黨卻臉不紅氣不喘的在地方持續進行以權養錢、以錢養權的行為，呼籲民眾要睜大眼睛，要選民進黨。

對此，顏寬恒表示，林靜儀所稱這些債權都登記在土地信託財產，都有如實登記，到中選會網站都可查到，他對於財產申報不論土地、建物、股票都有詳實記載，沒有必要為了一筆債權而刻意隱匿。

顏寬恒更表示，很佩服對手陣營把行政、司法當作選舉工具，對於民進黨總統候選人賴清德沒有申報的違章建築卻隻字不提，請林靜儀不要玩兩面手法，人民最討厭就是雙標，選戰倒數7天，後面一定還有更有類似的招術，對於最後階段耳語，都是為了勝選的奧步，呼籲一起下架護航立委。

國民黨中二選區立委候選人顏寬恒表示，財產都有如實申報。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法