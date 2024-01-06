蔡其昌籲勿讓「藍白合」拉下他 林靜儀酸對手能力不及謝志忠「一支腳毛」

蔡其昌（中）呼籲民眾勿讓藍白合拉下他。（記者張軒哲攝）

2024/01/06 18:52

〔記者張軒哲／台中報導〕選前黃金週，民進黨在台中豐原舉行總統候選人賴清德中市選前造勢晚會，綠營八個選區立委候選人輪番上陣，第一選區蔡其昌首先登場，他強調「藍白合」推出蔡壁如就是要拉下他，請大家支持做事的人。二選區林靜儀強調，國民黨的DNA都很愛錢，佔土地、蓋豪宅、違建跟森林小木屋，她也酸對手拿市府跟議員的建設當政績，但連當議員都不及謝志忠的「一支腳毛」。

蔡其昌表示，最後一個禮拜，要幫賴清德全力拉票催票顧票，蔡英文總統維持台海安定沒有戰爭，所以所有國家跟台灣站在一起，賴清德跟蕭美琴要繼續走下去，這就是選對的人、走對的路。這八年政府有能力，國家稅收是有史以來總統做最好的，國家負債比下降，育兒津貼、三保一金政策讓農友更多保障，大學私校賴清德也要補助，他大聲疾呼，不能讓藍白合將他拉下國會，蔡其昌是做事的人，呼籲大家為蔡其昌拉票催票及顧票。

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林靜儀說，2年前她接下補選的任務，台中海線能讓黑金來選，她利用2年拼出來的政策、建設，超越對手，並質疑對手沒有能力做國會議員。下周選舉是選擇要走台灣的路或依靠中國，選民要全力支持民進黨。

三選區謝子涵表示，她是台灣民主的女兒，這場選舉是選擇30歲對抗30年的政治勢力。四選區張廖萬堅說，台中市長盧秀燕說，台中八席立委要讓民進黨剩兩席，藍白合要拉立法院副院長蔡其昌下來，第二選區林靜儀也面臨大壓力。立法院民黨不過半，地方中央都是國民黨，大家會害怕嗎？下架民進黨，現在是上架台灣。呼籲大家認真拉票，讓賴清德當選、國會過半。

五選區莊競程說，國民黨用仇恨動員分裂台灣人，對手四處說他都沒做事，邀他辯論都躲在盧秀燕背後。六選區江肇國說，民進黨在台中這八席一席都不能少，自己對手整天罵他，拜託大家支持。七選區何欣純說，選民一定要讓民進黨在台中市立委八仙過海。八選區謝志忠說，自己的選區範圍很廣，自己八年前選票只輸對手1％，但這些年江啟臣當立委期間，山城都沒進步，東豐快速道路不通，豐原逐漸沒落，連戲院都關了，豐原拒絕被邊緣化，拒絕賄選。

林靜儀嘲諷國民黨的DNA都很愛錢。（記者張軒哲攝）

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