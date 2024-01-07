六都美女議員偕蔡銘軒拔蘿蔔 馬文君點睛「必勝達摩」

6都美女議員齊聚草屯鎮親子拔蘿蔔會場，加挺民進黨南投縣第1選區立委候選人蔡銘軒進國會。（記者佟振國攝）

2024/01/07 12:45

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮今天有親子拔蘿蔔活動，民進黨立委候選人蔡銘軒與6都美女議員到場與民眾同樂，蔡銘軒則是獲贈「好彩頭」，祝福能「拔掉」對手國民黨馬文君；馬文君則有日本友人致贈「必勝達摩」，特別舉行點睛儀式，祈願勝選，順利連任立委，繼續服務地方。

草屯鎮中庄福德祠已連續14年舉辦親子免費拔蘿蔔活動，今年在上林里準備約8分地蘿蔔田，上午9點半正式開採，1000多位民眾快速奔向田中，不到10分鐘一採而空，速度超驚人。

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民進黨立委蔡銘軒也與6都的美女議員台北市鍾佩玲、新北市戴瑋珊、桃園市黃瓊慧、台中市張家銨、台南市林依婷、高雄市李雅慧到場，與鄉親體驗拔蘿蔔樂趣。

中庄福德祠主委簡滄源特別致贈紅色「好彩頭」給草屯子弟蔡銘軒，祝福他高票當選，順利進入國會服務烏溪線鄉親，蔡銘軒表示感謝，會在選戰最後關頭全力衝刺。

6位美女議員也輪番送上「好彩頭」，力挺蔡銘軒進國會，強調國民黨馬文君是不適任立委，如果繼續留在國會洩露機密，這樣台灣就會陷入非常大的危機，所以蔡銘軒必須也一定要進入國會，他也做好準備要拔掉馬文君。

馬文君於擔任埔里鎮長時積極推動Long stay長住計畫，讓埔里成為日本民眾認同的海外移住新樂園，與多位義務擔任Long stay埔里親善大使的日本友人成為摯交，馬文君由鎮長轉戰立委，每屆參選都有日本好友遠從日本訂製「必勝祈願達摩」，專程送來台灣，祝福她參選必勝，成為激烈選戰中最溫馨有愛的吉祥物。

馬文君今天上午由家人、支持者陪同親自為必勝達摩畫上左眼，相傳先在達摩左眼畫上黑色眼珠做為許願，象徵必勝成功，等到勝選願望實現之後再將右眼的眼珠畫上。儀式圓滿完成後，馬文君與眾多支持者熱烈齊喊當選成功。

馬文君表示，她用心在立法院問政監督，為國防建設與人民納稅血汗錢把關，卻遭執政的民進黨不斷抹黑、抹紅，相信選民的眼睛是雪亮的，該換、該拔的是黑金沉淪的民進黨。

草屯鎮中庄福德祠連續14年舉辦親子免費拔蘿蔔活動，今天吸引上千民眾參加。（記者佟振國攝）

國民黨立委候選人馬文君有日本友人致贈必勝達摩，今天為達摩畫上左眼眼珠祈願勝選，選舉結果勝出後再畫上右眼珠表示祈願達成。（馬文君競選總部提供）

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