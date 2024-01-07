為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

六都美女議員偕蔡銘軒拔蘿蔔 馬文君點睛「必勝達摩」

6都美女議員齊聚草屯鎮親子拔蘿蔔會場，加挺民進黨南投縣第1選區立委候選人蔡銘軒進國會。（記者佟振國攝）

6都美女議員齊聚草屯鎮親子拔蘿蔔會場，加挺民進黨南投縣第1選區立委候選人蔡銘軒進國會。（記者佟振國攝）

2024/01/07 12:45

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮今天有親子拔蘿蔔活動，民進黨立委候選人蔡銘軒與6都美女議員到場與民眾同樂，蔡銘軒則是獲贈「好彩頭」，祝福能「拔掉」對手國民黨馬文君；馬文君則有日本友人致贈「必勝達摩」，特別舉行點睛儀式，祈願勝選，順利連任立委，繼續服務地方。

草屯鎮中庄福德祠已連續14年舉辦親子免費拔蘿蔔活動，今年在上林里準備約8分地蘿蔔田，上午9點半正式開採，1000多位民眾快速奔向田中，不到10分鐘一採而空，速度超驚人。

民進黨立委蔡銘軒也與6都的美女議員台北市鍾佩玲、新北市戴瑋珊、桃園市黃瓊慧、台中市張家銨、台南市林依婷、高雄市李雅慧到場，與鄉親體驗拔蘿蔔樂趣。

中庄福德祠主委簡滄源特別致贈紅色「好彩頭」給草屯子弟蔡銘軒，祝福他高票當選，順利進入國會服務烏溪線鄉親，蔡銘軒表示感謝，會在選戰最後關頭全力衝刺。

6位美女議員也輪番送上「好彩頭」，力挺蔡銘軒進國會，強調國民黨馬文君是不適任立委，如果繼續留在國會洩露機密，這樣台灣就會陷入非常大的危機，所以蔡銘軒必須也一定要進入國會，他也做好準備要拔掉馬文君。

馬文君於擔任埔里鎮長時積極推動Long stay長住計畫，讓埔里成為日本民眾認同的海外移住新樂園，與多位義務擔任Long stay埔里親善大使的日本友人成為摯交，馬文君由鎮長轉戰立委，每屆參選都有日本好友遠從日本訂製「必勝祈願達摩」，專程送來台灣，祝福她參選必勝，成為激烈選戰中最溫馨有愛的吉祥物。

馬文君今天上午由家人、支持者陪同親自為必勝達摩畫上左眼，相傳先在達摩左眼畫上黑色眼珠做為許願，象徵必勝成功，等到勝選願望實現之後再將右眼的眼珠畫上。儀式圓滿完成後，馬文君與眾多支持者熱烈齊喊當選成功。

馬文君表示，她用心在立法院問政監督，為國防建設與人民納稅血汗錢把關，卻遭執政的民進黨不斷抹黑、抹紅，相信選民的眼睛是雪亮的，該換、該拔的是黑金沉淪的民進黨。

草屯鎮中庄福德祠連續14年舉辦親子免費拔蘿蔔活動，今天吸引上千民眾參加。（記者佟振國攝）

草屯鎮中庄福德祠連續14年舉辦親子免費拔蘿蔔活動，今天吸引上千民眾參加。（記者佟振國攝）

國民黨立委候選人馬文君有日本友人致贈必勝達摩，今天為達摩畫上左眼眼珠祈願勝選，選舉結果勝出後再畫上右眼珠表示祈願達成。（馬文君競選總部提供）

國民黨立委候選人馬文君有日本友人致贈必勝達摩，今天為達摩畫上左眼眼珠祈願勝選，選舉結果勝出後再畫上右眼珠表示祈願達成。（馬文君競選總部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
《南投》車掃、跑市場 蔡銘軒、馬文君草屯搶票
2024/01/07 05:30

《南投》車掃、跑市場 蔡銘軒、馬文君草屯搶票
批馬文君是韓媒認定親中立委 賴清德： 請用選票阻止她擋國防預算
2024/01/05 20:58

批馬文君是韓媒認定親中立委 賴清德： 請用選票阻止她擋國防預算

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
韓媒報導潛艦設計圖由親中立委舉報洩出 蔡銘軒：馬文君避談洩密
2024/01/05 17:27

韓媒報導潛艦設計圖由親中立委舉報洩出 蔡銘軒：馬文君避談洩密
馬文君臉書PO文：誰變有錢？ 網友嗆爆：不是你嗎？
2024/01/04 13:23

馬文君臉書PO文：誰變有錢？ 網友嗆爆：不是你嗎？

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播