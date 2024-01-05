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韓媒報導潛艦設計圖由親中立委舉報洩出 蔡銘軒：馬文君避談洩密

韓國媒體報導親中立委把潛艦設計圖外流，馬文君的競選對手蔡銘軒（右）還有競選總幹事開記者會，出示韓媒報導英文版，強調新聞明指親中立委把資料交給韓國在台辦事處。（記者陳鳳麗攝）

韓國媒體報導親中立委把潛艦設計圖外流，馬文君的競選對手蔡銘軒（右）還有競選總幹事開記者會，出示韓媒報導英文版，強調新聞明指親中立委把資料交給韓國在台辦事處。（記者陳鳳麗攝）

2024/01/05 17:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南韓聯合新聞通訊社再次針對台灣潛艦相關案情報導，潛艦設計圖由親中立委舉報洩出，馬文君今回應是政府成為國際醜聞對象，競選對手蔡銘軒下午表示，馬只引述對己有利部分，該報導英文版清楚寫出親中立委向韓國在台辦事處舉報，馬是台灣而非韓國會議員，建議去韓國選，該陣營會無條件幫助選。

民進黨南投縣第一選區立委候選人蔡銘軒，下午針對韓國媒體報導潛艦設計圖是由台灣親中立委，向韓國在台辦事處舉報一事表示，前海軍顧問郭璽上午已出示韓國SI公司負責人聲明，指該公司未將潛艦機密資料交給台灣，馬文君則指出，韓媒證實潛艦技術未許可輸出台灣的說法，說明政府潛艦國造才是淪為國際醜聞。還要郭璽和黃曙光是客集團，等著去吃牢飯。

馬文君的競選對手蔡銘軒，下午由競選總幹事陳紀衡陪同開記者會，強調馬文君只挑對她有利的部分回應，完全不提舉報洩密及被指親中立委一事回答，並轉移焦點說醜聞對象是政府。請馬文君最好重新想清楚，因為韓國媒體有關親中立委舉報洩密部分，據了解與馬文君自白書內容一致，是把資料交給韓國在台辦事處，另也請馬文君能儘快交代還有洩密給韓國以外的單位，先坦白交代比較好。

陳紀衡也進一步出示該報導的英文版內容表示，馬文君可能英文比較不好，看不懂這篇英文報導，但可請駐理翻譯給她聽，因該報導英文版明確指出，親中立委把資料交給韓國在台辦事處。

陳紀衡說，馬文君讓人搞不清她是韓國的國會議員或是台灣立委，若她真的對韓國歐巴有興趣，建議去選韓國國會議員，若她要去韓國選，蔡銘軒陣營全力助選，他也會努力幫馬打空戰。

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