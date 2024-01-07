徐巧芯稱蔣萬安站台「更屌」 許淑華：重點是候選人本質

北市立委第7選區（信義、南松山）民進黨候選人許淑華今（7）天與總統蔡英文一起開箱「松信戰貓車」。（記者方賓照攝）

2024/01/07 13:17

〔記者何玉華／台北報導〕選戰倒數6天，北市立委第7選區（信義、南松山）民進黨候選人許淑華今（7日）與總統蔡英文一起開箱「松信戰貓車」，對手國民黨候選人徐巧芯則由台北市長蔣萬安陪同到中崙市場拜票；徐巧芯被問及蔡英文為對手站台時自豪說「我們有蔣萬安，我覺得更屌」，許淑華表示，找來站台的人一定都是很棒的，但能否轉移到候選人身上，還是要看候選人的本質，若本質不好，別人怎麼站台不一定有幫助。

許淑華表示，在選前要找任何人站台都予以尊重，他們找的人一定都是很棒的人，蔣萬安也是一個認真努力的人，找誰本身都是加分，但是否能移轉到候選人身上，那還是問題。許淑華說，自己努力，別人站台幫忙是一個加油跟加持的方式，但是如果本身本質不好的話，別人怎麼站台，不見得對她有幫助。

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許淑華強調，自己是好好的一票一票去握手，展現自己如何努力的、認真的為民眾付出，她也呼籲對手，講話要稍微客觀一點，希望不要用一些比較激烈式的語言或仇恨式的言語，在這場選舉中不斷的出現，很多人都厭煩了仇恨，希望看到是正向的、希望的，有未來的感覺。

國民黨候選人徐巧芯今天由台北市長蔣萬安陪同到中崙市場拜票。（記者何玉華攝）

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