徐巧芯競選MV找五月天製作人操刀 對手許淑華坦言「還沒看」

徐巧芯今天下午在台北市議會舉辦客家後援會活動並接受媒體採訪。（記者楊心慧攝）

2024/01/06 19:14

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第七選區（松山、信義）國民黨立委候選人徐巧芯近期推出競選歌曲MV，更找來天團五月天製作人協助製作及拍攝，徐巧芯表示，她希望在選前倒數階段用正能量把溫暖自信傳遞給大家，激勵大家1月13日要出門投票；民進黨對手許淑華則表示，她還沒看MV，但她認為「空戰」大多都具有負能量才會有聲量，而她不要這樣的聲量。

徐巧芯今天下午在台北市議會舉辦客家後援會活動，對於推出競選歌曲MV，徐巧芯表示，這次由五月天的御用製作人協作，包含整個歌曲、錄製，再到音樂錄影帶MV的錄影，影片有她的競選團隊、辦公室主任合作這首歌，可以看到MV內用了很多大家上凱道的鏡頭，那天天氣很冷，但氣氛卻很熱，大家都覺得很感動。

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徐巧芯說，鏡頭除了有她以外，還可以看到國民黨所有的提名候選人，如國民黨總統候選人侯友宜、國民黨副總統候選人趙少康、不分區立委候選人韓國瑜、台北市長蔣萬安，就是希望喚醒大家在凱道上的熱血回應，1月13日一定要出來投票，她也相信他們能夠贏得勝利。

許淑華下午邀請「紙風車劇團」演出，並找親子一起同樂觀賞，被問到徐巧芯推出MV，許淑華說，她還沒看MV，但她認為「空戰」大多都具有負能量，看到許多謾罵、憤怒、仇恨，應該用讓台灣走向正向的道路的理念及力量，空戰要有負能量、仇恨、謾罵才有聲量，但她不要那樣的聲量，她要的是正聲量。

許淑華下午邀請「紙風車劇團」演出，並找親子一起同樂觀賞。（記者楊心慧攝）

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