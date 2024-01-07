拍片接蔡英文被扯「談戀愛」 許淑華：揶揄隱私不妥當

民進黨台北市立委第7選區（信義、南松山）候選人許淑華今（7）天受訪表示，女性政治人物把生命、青春都奉獻在政治途上，為人民打拚，私領域不該被拿來揶揄、嘲諷。 （記者方賓照攝）

2024/01/07 11:29

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市立委第7選區（信義、南松山）候選人許淑華「二創」《在路上》競選廣告，與名嘴李正皓合演一段自稱要去海邊接下車的總統蔡英文，竟被國民黨對手徐巧芯說「現在他們兩人什麼關係？談戀愛？他們的感情我就不方便評論了，大家都自由」，引發外界臆測；許淑華今（7）日受訪表示，女性政治人物把生命、青春都奉獻在政治途上，為人民打拚，私領域不該被拿來揶揄、嘲諷。

許淑華5日在臉書發布與李正皓合拍的影片，回應網友要去海邊把蔡英文接回來；同時也發布競選MV的徐巧芯，6日被問此事時突然說：「他們兩個現在什麼關係？是在談戀愛？」還意有所指稱「他們的感情我就不方便評論了，大家都自由」。

請繼續往下閱讀...

許淑華今天表示，徐巧芯的回應讓她滿傻眼的，這是很單純的朋友閒聊，用一種詼諧的方式去回應網友要把蔡英文從海邊接回來的事，不用把這件事情扯上男女感情問題，男女之間還有友誼、夥伴的關係等不同形式的互動。

許淑華認為，徐巧芯去扯感情的事情在選舉是一個大忌，她在松山區、信義區努力認真服務17年，一直盡量不把個人隱私在檯面上曝光，因為人民看的是她的認真努力、她勤奮的問政表現，而不是個人隱私；她呼籲，請不要在任何選舉的過程當中，一定要談論女性政治人物的個人隱私，包括蕭美琴、蔡英文跟她，都是把生命、青春奉獻在政治途上，為人民、百姓打拚，「為什麼還要用這種方式來揶揄或者是嘲諷，真的很不妥當」！

總統蔡英文（左三）今天到台北市，在立委候選人許淑華（右二）車隊掃街出發前加油打氣。 （記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法