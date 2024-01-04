北市松信區》陳時中助攻許淑華 徐巧芯邀「大學姊」掃街

民進黨立委候選人許淑華（左），昨早與前衛福部長陳時中（右）到中崙市場拜票，熱情民眾要求合影。（記者何玉華攝）

2024/01/04 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立委第七選區（信義、南松山）雙姝交鋒！民進黨候選人許淑華昨由前衛生福利部長陳時中陪同到中崙市場拜票，下午與民進黨副總統候選人蕭美琴一起車隊掃街，喊話要讓對手看見基層的實力，翻轉選區；國民黨候選人徐巧芯找來曾任柯文哲競選辦公室發言人的「大學姊」林筱淇到永春市場拜票，她回應許淑華說，空戰、陸戰都很重要，最後衝刺，她會帶著自信、熱情、微笑前行。

許淑華說，民進黨從未在這個選區贏過，若這次能贏，整個北市就有可能被改變；她的策略是認真勤跑基層，喊話要對手不要小看基層的實力，不要以為打空戰就可以拿到基層的選票，並強調當選後，服務不分黨派、跨越藍綠，努力為民眾做好事情。

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前台北市長柯文哲市長室主任、現任台北市婦女新知協會理事長謝明珠日前才出席許淑華活動助講，曾任柯文哲競選辦公室發言人的林筱淇昨天就受邀陪徐巧芯到永春市場掃街，較勁意味濃厚；林筱淇推薦徐巧芯年輕又專業，是國會需要的女戰將。

對於許淑華說要用基層實力翻轉選區，徐巧芯昨表示，空戰、陸戰都很重要，最後階段，她會帶著自信、熱情、微笑前行；她批評民進黨執政八年，民進黨的立委在國會就是橡皮圖章、投票部隊，選前說不分黨派，選後眼裡只剩綠色，民眾已經被騙太多次，不可能再上當了。

2024立委選舉

北市第七選區國民黨立委候選人徐巧芯（中）昨天由「大學姊」林筱淇陪同，到永春市場拜票。（徐巧芯辦公室提供）

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