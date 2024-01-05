黃琤婷控學校周邊掛競選布條 陳俊宇競總秀公文反批：黑手伸進校園

國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷（見圖）質疑，民進黨候選人陳俊宇陣營在校園周邊掛競選布條，政治介入校園。螢幕顯示為宜蘭高中家長接送區。（記者蔡昀容攝）

2024/01/05 19:16

首次上稿 15:58

更新時間 19:16

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣立委選戰打得火熱，國民黨候選人黃琤婷質疑，民進黨候選人陳俊宇陣營在校園周邊掛競選布條，政治介入校園。綠營回應，施工廠商疏忽，已連夜拆除，另反控黃琤婷才伸政治黑手進校園，她的青年後援會噶瑪蘭青年團發公文，請學校准公假，讓學生參加位於競總的音樂會。黃琤婷宣稱，青年團不是她的組織，只是借場地給他們辦活動。

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黃琤婷今天（5日）召開記者會說，教育部去年9月發函各校，嚴守行政中立，不可動用行政資源去支持特定候選人，但她接到家長投訴，陳俊宇陣營在縣內國中小及高中周邊懸掛大量競選布條，例如宜蘭高中家長接送區，還有國華國中周遭，一整圈掛了10幾條，非常誇張。

黃琤婷批評，民進黨抹黑造謠，用如此廉價方式騙取選票，並做了最壞的民主示範，將政治髒手介入校園，汙染校園，非常不可取，她譴責這樣惡質的選舉風氣，陳俊宇別把責任推給廠商，應出面向縣民道歉，並立即拆除布條。

陳競總：廠商疏忽 已拆除

陳俊宇競選總部回應，施工廠商懸掛時疏忽，已請廠商連夜拆除、改善完畢。

陳俊宇競總反擊，黃琤婷才是她口中的「政治介入校園」，她的青年後援會噶瑪蘭青年團，先前發函給蘭陽女中，請蘭女給公假，讓學生參加「聖誕電爆你的夜」公益音樂會，活動地址是宜蘭市宜興路一段102號，就位於黃琤婷溪北競總。

陳俊宇競總批評，公家單位或從事與教育有關活動才可給學生公假，一個立委候選人的政治團體，竟要求國立高中給學生公假參加造勢，根本是黨國不分、黨國幽靈復辟，這才是政治黑手進入校園！

黃琤婷：對方借場地 活動也沒辦成

黃琤婷回應，聖誕音樂會不是競總的活動，而是噶瑪蘭青年團向競總借場地舉辦的活動，就她後來了解，最後活動沒有辦成；噶瑪蘭青年團支持藍營理念，並曾對此主動熱心發聲，但並不隸屬於她的競總，她也不清楚青年團的運作。

民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇陣營反擊，國民黨候選人黃琤婷的青年團發公文（見圖）請學校准公假，讓學生出席在溪北競總舉辦的公益音樂會。黃琤婷回應，那不是隸屬她的青年團，也不是競總的活動。（陳俊宇競總提供）

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