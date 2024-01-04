謝龍介承諾首筆補助給宜蘭 黃琤婷挺韓國瑜當立法院長

國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷（紅衣）造勢4日造勢，黨主席朱立倫（紅衣右）、不分區立委候選人韓國瑜（紅衣左）站台支持。（記者蔡昀容攝）

2024/01/04 21:10

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭立委選戰，民進黨立委候選人陳俊宇打「游錫堃牌」，縣內候選人，只有他當選後會支持游尋求院長連任。國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷今（4日）在造勢表示，她這一席是韓國瑜能不能當院長的關鍵；黨主席朱立倫、不分區立委候選人韓國瑜、謝龍介也出席造勢，謝承諾，第一條補助款要給宜蘭。

黃琤婷今在溪北競總造勢，謝龍介上台致詞，支持者大聲回應，時而大笑、時而激昂，展現謝的高人氣。謝質疑，多少綠營人士持有高端股票，賺疫苗、賺雞蛋，現在選情緊張，支持柯文哲就是支持賴清德，請大家顧緊選票，拉票、催票、投票。

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謝龍介強調，他在不分區排名很危險，韓國瑜更危險，韓拚立法院長，還缺兩票，第1張是大家的宜蘭立委選票，請力挺黃琤婷，第2張是政黨票，請大家支持國民黨。謝也承諾，他若進立法院，第條補助款要送給宜蘭縣。

朱立倫批評，民進黨選情緊張出奧步，抹紅抹黑侯友宜，稱侯親中賣台，侯氣得告訴他，自己是本土出身，「民進黨是起肖（發瘋）嗎？」綠營打不到侯，就打侯的太太、丈人丈母，修理房子和遺產，民主進步黨變成民主奧步黨，呼籲大家集中選票，下架民進黨，讓政黨輪替。

韓國瑜說，他助講85場次，嗓子啞了，人瘦了，頭禿了，但還是要來宜蘭替黃琤婷助講，宜蘭只有一席立委，為了讓縣長林姿妙有力量，黃琤婷責任重大，他會和黃聯手，成為林姿妙的後盾，呼籲大家擦亮民主聖地招牌，1月13日迎接宜蘭的勝利，迎接中華民國的勝利。

黃琤婷表示，她的心裡和大家一樣，沒有那麼藍，也沒有那麼綠，追求的是安定的生活，她希望讓所有人的生活是彩色的，而非藍綠黑白；民進黨政府真的不重視人民，讓大家排隊等口罩、排疫苗、排快篩、排雞蛋，也不重視宜蘭，宜蘭不如花東和離島有特別發展基金，她進國會將替宜蘭爭取基金，也會盯謝龍介兌現承諾，將第一筆補助款編給宜蘭。

黃琤婷說，媒體問她，會支持民進黨游錫堃當院長，還是支持韓國瑜？她若當選進立法院，誰敢把高端帳簿翻出來，她就支持誰，她支持的是人民心目中想要的人選；黃說，她的這一席，將決定國民黨是否過半、韓國瑜能否擔任立法院長，請大家支持3號侯康配，6號黃琤婷，9號國民黨。

國民黨不分區立委候選人謝龍介4日赴宜蘭，出席宜蘭立委候選人黃琤婷造勢活動。（記者蔡昀容攝）

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