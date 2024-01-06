宜蘭立委政見會藍綠白混戰 互冠封號「問號婷」、「陳楊桃」

宜蘭縣立委選舉6日舉行公辦電視政見發表會，左起6號候選人國民黨黃琤婷、5號台灣基進林意評、4號民眾黨陳琬惠、1號民進黨陳俊宇。（記者蔡昀容攝）

2024/01/06 19:35

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣立委選舉6搶1，今天（6日）舉行公辦電視政見發表會。候選人除了談政見，也互相攻防，國民黨黃琤婷、民進黨陳俊宇互戰議會質詢率，陳俊宇批黃琤婷是「問號婷」，而黃琤婷譏陳俊宇是「陳楊桃」，並要求道歉；民眾黨陳琬惠則強調她有不分區立委經驗，宜蘭的未來不能交給沒經驗的人。

黃琤婷嗆陳俊宇是「17％懶惰議員陳楊桃」，陳俊宇反擊，他的議會單位質詢率92.5％，質疑黃琤婷只有10％，能勝任立委工作嗎？陳琬惠則說，藍綠戰質詢率是五十步笑百步，她自己的委員會質詢率逾9成，宜蘭身為民主聖地，值得藍綠以外的第3選擇。

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黃琤婷說，已送件請佛光大學學倫會檢視陳俊宇的論文。她也質疑，民進黨完全執政8年，民進黨陳歐珀擔任宜蘭立委12年，做到什麼？陳俊宇身為縣黨部主委責無旁貸，應向宜蘭人道歉。陳俊宇反擊，他的論文經佛大指定系統比對沒問題，黃琤婷斷章取義抹黑他，陳琬惠沒有證據，也跟著抹黑，兩人應向他道歉。

陳俊宇說，黃琤婷批他是詐團門神，但他根本不認識詐團主嫌，反倒是黃琤婷，找詐騙2.6億元被判刑的楊吉雄，擔任競選團隊顧問團長，還與詐騙逾2億元的許智信，一同拜訪民眾，黃琤婷才是詐騙共犯，對他的種種抹黑指控，只敢打問號，是說謊不負責任的「問號婷」。

陳俊宇說，陳琬惠是婦女運動出身，他深感佩服，但民眾黨總統候選人柯文哲，歧視女性言論層出不窮，她認同嗎？柯自稱陳定南2.0，那他買農地蓋停車場炒地皮的行為，陳定南認同嗎？陳琬惠會後回應媒體，柯文哲對女性的言論，她有些不認同，也會直白跟他講，相信他會越來越熟練。

台灣基進林意評將矛頭指向藍白，國民黨縣長林姿妙涉貪洗錢，親信有詐騙前科，是宜蘭有史以來最貪婪的縣府團隊，也是最大詐團，若讓林姿妙人馬繼續盤據宜蘭，恐讓宜蘭民主大開倒車；柯文哲在兩岸論述，自稱墨綠又說兩岸一家親，侯友宜辜負新北選民，為了總統選舉，支持重啟位於斷層帶的核四，藍白都為了選票，規劃國家大事。

無黨籍林錦坤自稱「滅菌（俊）專家」，不服陳俊宇而出面參選，他多年來檢舉提告陳俊宇的楊桃館和詐貸問題，沒辦好的檢察官，也被他告貪污瀆職，呼籲陳俊宇快自首，別讓更多無辜的人受牽連，也歡迎陳俊宇對他提告，他會告回去。制度救世島邱介勲則在會前表態無意願出席政見發表。

政見方面，黃琤婷提出比照花東，爭取宜蘭永續發展基金300億元，發展宜蘭的經濟、建設、交通，並提高福利補助，把水利會還給農民，督促台62延伸線盡快完工。

陳俊宇提出督促北宜高鐵10年完工、台62延伸線、國5銜接蘇花改等工程；陽明交大附醫升格醫學中心、陽明交大醫學院遷址宜蘭；在宜蘭成立國家級風景區管理處，打造成觀光大縣；宜蘭科學園區增建增編，打造宜蘭矽谷等。

陳琬惠提出南港東移、縣內生活圈交通改善、蘇澳港打造成旅貨運雙用港、青年與長者補助、教育基礎建設、推動地方創生促進法等。林意評提出推動代理人法、強化國安法、照顧勞工和青壯年、區域發展平衡、產業再升級、食農教育等政見。

宜蘭縣立委選舉6日舉行公辦電視政見發表會，無黨籍候選人林錦坤壓線抵達會場簽到。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣立委選舉6日舉行公辦電視政見發表會，台灣基進候選人林意評發表政見。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣立委選舉6日舉行公辦電視政見發表會，國民黨候選人黃琤婷出席發表政見。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣立委選舉6日舉行公辦電視政見發表會，台灣民眾黨候選人陳琬惠出席發表政見。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣立委選舉6日舉行公辦電視政見發表會，民進黨候選人陳俊宇出席發表政見。（記者蔡昀容攝）

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