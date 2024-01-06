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蘇貞昌：今年台灣第一個選總統 讓世界看到台灣不再走向中國

民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴新北新莊選前造勢晚會，前行政院長蘇貞昌助講。（記者王藝菘攝）

民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴新北新莊選前造勢晚會，前行政院長蘇貞昌助講。（記者王藝菘攝）

2024/01/06 22:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕前行政院長蘇貞昌今天（6日）晚間到新北市新莊區為民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴和新北市12名立委候選人助選，他在致詞時表示，台灣在今年是全世界第一個選總統的國家，「我們要讓世界看到，台灣不再走向中國，是走向世界，拜託大家最後七天好好拉票」。

蘇貞昌表示，國民黨罵台灣民不聊生，但馬英九從2008年當選後每年政府預算赤字，一路紅到2016年，蔡英文當選後就一路綠到現在，「蔡總統年年有餘、馬英九年年紅字」。

蘇貞昌也指出，台商從中國回台灣投資，外商也大力投資台灣，「外商投資高達二兆三千億元，都是白花花的銀子阿，外國人投資不簡單，都經過風險評估，都是這幾年來蔡英文總統領導有方、有希望，走對的路，台灣才能繼續大進步」。

蘇貞昌說，這幾年來政府還債最多、建設最多，學校班班有冷氣、從小照顧到老人，育兒津貼越來越多，不孕症補助從馬英九一年20對到現在一年三萬對（夫妻），蔡總統的長照預算漲到九百億元，讓少年人能安心上班，政府照顧老人。

蘇貞昌說，國民黨候選人侯友宜說要開放中國學生大量來台就業，「中國年輕人失業那麼嚴重，只要三千萬失業人的30分之1的一百萬人來台，那就很可怕了，連健保也會倒，有選擇最有利、最有決心、各方面都能做到最好、走對的路的賴清德和蕭美琴」。

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