蕭美琴：團結走對的路，讓每個人都成為「偉大國家的台灣隊員」

民進黨副總統候選人蕭美琴出席「總統暨立委選舉．桃園市選前造勢大會」，呼籲民眾團結支持民進黨。（記者周敏鴻攝）

2024/01/06 21:20

〔記者周敏鴻、陳璟民／桃園報導〕民進黨副總統候選人蕭美琴晚間出席「2024四總統暨立委選舉．桃園市選前造勢大會」，她強調，選會做事的人，讓台灣繼續走穩健向前的路，讓懂得珍惜台灣、看到台灣美好的一群人，繼續帶領台灣，讓下一代可以有自信地說「我是一個台灣人」，台灣是成功的故事，是每個台灣人辛勞付出的結果、是我們堅持守護民主的結果，民眾要團結，繼續作為「偉大國家的台灣隊員」。

蕭美琴說，蔡英文總統帶領之下，台灣新動能的投資包括前瞻建設，捷運、鐵路地下化，都是對未來的投資，讓世界看到台灣的好、看到台灣走在民主路上、看到台灣經濟正在成長並成為世界供應鏈的關鍵角色。台灣走在正確的道路上，或許有做得不夠多的部分，民進黨聽到了也會持續努力，台灣是一輛車，這輛車一定要往前走，面對外部壓力，包括全世界的新變局、美中貿易大戰、中國內部經濟問題、全球氣候變遷帶來的災害等，更需要有遠見、已經坐在副駕駛座4年的人，來帶領台灣繼續向前。

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蕭美琴強調，賴清德與蕭美琴的搭配能從世界看台灣，知道世界友人對台灣有信心的原因，持續投資各項建設，讓外資看好台灣、台商回流台灣超過2兆元，她相信只要世界願意跟台灣站在一起，台灣就不孤單、世界就會上架台灣，而這條路絕對不能倒退。民眾要選會做事的人，繼續走這一條穩健向前的路，一起克服未來要面對的挑戰與困境。

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