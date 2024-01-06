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我不會把大家丟路邊！賴清德揪上車：逗陣走和平繁榮的路

民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴今晚出席新北市新莊選前造勢晚會，會中賴清德進行演說。（記者王藝菘攝）

民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴今晚出席新北市新莊選前造勢晚會，會中賴清德進行演說。（記者王藝菘攝）

2024/01/06 22:49

〔記者陳政宇／台北報導〕選戰黃金週最後衝刺，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴近日與總統蔡英文合體拍攝「在路上」競選影片，掀起熱潮。賴清德今（6日）晚間在新北市新莊造勢時宣示，蔡英文已將車子鑰匙交給他和蕭美琴，歡迎大家一起上車，鬥陣（一起）走和平、創新、繁榮的路，「大家放心，我不會把你們丟在路邊」。

今日是選前最後一週的超級星期六，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴加足馬力，晚間直搗國民黨總統候選人侯友宜的大本營新北市新莊區，於新莊陽光草坪舉辦造勢晚會，一開場就湧入3萬人熱情相挺，全場旗海飄揚、凍蒜聲不斷，氣勢如虹。

賴清德致詞說，台灣這場立委總統選舉，不僅是2024年全世界第一場選舉，也是今年最重要、最關鍵的一場選舉，除了要選出未來的國家領導人，決定未來的國家方向，也攸關印太地區的和平穩定，國際都在看台灣人民所做出的選擇 是要繼續走向未來、還是走回過去，要迎向世界、還是鎖進中國，是要堅守民主價值、還是像威權專制低頭。

賴清德直言，國人神聖的一票，將決定台灣和世界未來的命運，他要拜託大家，把手中神聖一票投給民主、投給未來、投給帶領台灣迎向世界的賴清德和蕭美琴。

談起「在路上」影片，賴清德提到，蔡英文的車子開得很穩，台灣過去八年在蔡英文率領下，有幾項重大成就，一是台灣經濟脫離對中國的依賴，與其依賴中國、不如信賴台灣，與其信賴中國、不如擁抱世界；二是台灣正走在進步改革的道路上，一起完成許多艱難任務，前總統馬英九說要減輕年輕世代負擔卻全部跳票，蔡政府加薪、減稅、增福利。

賴清德說，第三，台灣正走在國防自主的道路上，國防強大就能守護台海和平穩定，這些就是正確的道路，這就是台灣應該繼續走的道路，蔡英文已經把車子鑰匙交給他和蕭美琴，歡迎大家一起上車，鬥陣走和平的路、走創新繁榮的路，「大家放心 我不會把你們丟在路邊」。

賴清德進一步強調，賴蕭配未來有三個重要使命，第一是團結守護台灣，不但現在團結民主力量，未來要團結朝野、更要和世界民主陣營團結，一起守護台灣；第二個使命是堅定穩健帶領台灣前進，他和蕭美琴都有完整歷練，能帶領台灣成為更好的國家、迎向世界，寫下驕傲的台灣民主故事；第三個使命是堅定信賴台灣，賴蕭配對台灣有強烈的使命感，絕對不走倚賴中國的回頭路，會讓未來世代都能在這塊土地，享有民主自由、富裕繁榮的生活。

民進黨總統候選人賴清德（圖中）、副總統候選人蕭美琴出席新莊選前造勢晚會。（記者王藝菘攝）

民進黨總統候選人賴清德（圖中）、副總統候選人蕭美琴出席新莊選前造勢晚會。（記者王藝菘攝）

民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴出席新莊選前造勢晚會，總統蔡英文（圖中）出席助講，並帶領新北市立委候選人高喊口號。（記者王藝菘攝）

民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴出席新莊選前造勢晚會，總統蔡英文（圖中）出席助講，並帶領新北市立委候選人高喊口號。（記者王藝菘攝）

支持民眾聚集在新莊陽光草坪上，一同造勢。（記者王藝菘攝）

支持民眾聚集在新莊陽光草坪上，一同造勢。（記者王藝菘攝）

支持民眾在新莊陽光草坪手持布條吶喊。（記者王藝菘攝）

支持民眾在新莊陽光草坪手持布條吶喊。（記者王藝菘攝）

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