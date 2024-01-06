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賴清德老家被攻擊 表妹不捨：很痛很痛......讓事實證明

民進黨總統候選人賴清德與立委賴品妤到汐止聖德宮參香。（記者盧賢秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與立委賴品妤到汐止聖德宮參香。（記者盧賢秀攝）

2024/01/06 11:00

〔記者盧賢秀／新北報導〕民進黨總統候選人賴清德今天到新北市汐止區，與立委候選人賴品妤一起到聖德宮參香，賴清德的表妹也出面力挺，對賴清德老家遭到攻擊，她說非常不捨，都不是事實，心裡很痛很痛，希望事實來證明。

賴清德今天到汐止聖德宮參香，表妹也來支持，她說要用投票支持賴清德。她也表示，賴清德有空時就會回萬里「阿姨」住的地方，也會找她的爸爸媽媽一起小聚，她也會一起去。

最近賴清德老家遭到攻擊，她說非常不捨，那些都不是事實， 她從小就到賴清德老家玩，民國60幾年就已經存在了，外界講的都不是事實，都在潑髒水，她心裡很痛很痛，希望用事實來證明，那是歷史的存在。

賴清德回到萬里老家拜票時，曾經講到哽咽，賴清德的表妹說「那是一定會哽咽，真的非常辛苦」。

賴清德今天早上到汐止陪同賴品妤連拜2座廟，他表示，賴品妤在立法院是評鑑第一名立委，全勤、提案234案，是專業、認真打拚的立委，希望民眾一定要支持讓她留在立法院。

賴品妤表示，她這幾年推動汐止交通改善，包括捷運汐東線核定、台鐵汐科站出口改善、白匏湖運動園區等，汐止有很大進步，希望民眾繼續支持。

賴清德的表妹來汐止聖德宮力挺賴清德。（記者盧賢秀攝）

賴清德的表妹來汐止聖德宮力挺賴清德。（記者盧賢秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與立委賴品妤到汐止聖德宮參香。（記者盧賢秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與立委賴品妤到汐止聖德宮參香。（記者盧賢秀攝）

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