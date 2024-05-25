台21線區間測速「悄變嚴」半個月開千餘張罰單 警認行政瑕疵撤單

日月潭區間測速照相「悄變嚴」，從4月1日至16日就取締超過1000件，南投警方自認取締有「行政瑕疵」，將行文全國監理單位建請撤單。（記者劉濱銓攝）

2024/05/25 16:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台21線埔里往來日月潭的區間測速照相，近期南投警方調降執法速限卻未告知民眾，導致半個月開出千餘張罰單，甚至有人因此吃上12張罰單、挨罰近2萬元，引發民怨沸騰；警方則對調降速限未善盡告知責任，自認有「行政瑕疵」，將行文全國各監理單位建請撤單盼能補救；南投監理站回應，若警方自認開單有瑕疵，會尊重警方意見予以撤單。

台21線往來日月潭的區間測速照相速限60公里，2年前南投警方為勸導民眾，配合南投縣議會「時速80公里以上優先執法」的決議，將測照速限放寬10公里，再加碼緩衝10公里，惟今年4月起警方承辦人員異動，未察先前的決議，把測照速限調降成僅放寬10公里，導致4月1日至16日就開出千餘張罰單，警方接獲民代陳情，緊急喊停區間測速取締，改以移動式測照執法。

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收到罰單的民眾說，區間測速路段溝通魚池日月潭、埔里，兩地是共同生活圈，通勤、通學、旅遊者眾，2年多來魚池人都習慣以加碼放寬速限行駛，怎料最近都有人連續收到罰單，少則2、3張，多則7至12張，並認為警方執法若要變嚴，應善盡告知之責，如此突襲式的執法讓人無法接受，他將提出撤單申訴爭取權益。

南投警方回應，此次測速執法確實有爭議，之後將行文全國各地監理單位，說明區間測速執法未善盡「降低速限」的告知責任，以致民眾按照過往速限仍遭開罰，執法出現行政瑕疵，建請監理單位審酌撤單，盼能解決爭議。

南投監理站說，監理單位雖是裁罰機關，但開單取締畢竟是第一線的員警，若警方自認開單有爭議，且因行政瑕疵建議撤單，監理站將尊重警方意見，予以撤銷罰單。

日月潭區間測速未善盡告知責任就悄悄「變嚴」，導致有民眾連續收到7張罰單。（民眾提供）

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