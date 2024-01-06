賴清德：拒絕中國介選 堅定選擇民主才能守護台海和平

民進黨總統候選人賴清德（中）出席「總統暨立委選舉．桃園市選前造勢大會」。（記者周敏鴻攝）

2024/01/06 22:06

〔記者周敏鴻、陳璟民／桃園報導〕民進黨「2024總統暨立委選舉．桃園市選前造勢大會」今晚吸引超過10萬民眾前來力挺，賴清德強調，台灣的總統立委選舉，是2024全世界第一場選舉，也是今年全世界最重要、最關鍵的一場選舉，要選出台灣未來的國家領導者、決定台灣未來的國家方向，更要向全世界證明，台灣作為民主陣營的一分子，會堅定選擇民主、站在反對極權主義的第一線、守護台海的和平與穩定。

賴清德說，只要台灣拒絕中國介選，選擇民主的路線，我們就能告訴世界，民主才是唯一的道路，我們要讓台灣的選舉，變成全世界民主的燈塔，指引全世界在今年的選舉當中，一起選擇民主的道路。

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他同時強調，「在路上」影片除要感謝民眾8年前、4年前選對的人，更要讓民眾知道，領導一個國家，就像開車一樣，不但要有掌握方向盤的穩健駕駛，也要有幫忙看前看後的副駕駛，這樣車子才會開得穩，車子才不會開錯路。

賴清德細數過去8年台灣在蔡英文總統率領之下的成就，包括台灣經濟脫離對中國的依賴、台灣正走在進步改革的道路上、台灣正走在國防自主的道路上，他強調，其中國防自主部分，海鯤艦已順利進行下水典禮，勇鷹高教機已在台灣上空飛翔，自製的氣象衛星獵風者號也在太空軌道中運行，只要台灣國防強大，就能守護台海的和平穩定。

賴清德強調，他與蕭美琴是最有經驗、有能力、有決心的人，也是唯一提出國家希望工程施政藍圖，並提出均衡台灣國家建設計畫的候選人，而總統、副總統就像是握著方向盤的駕駛，立法院則是引擎，民進黨過半，立法院支持民主進步的人數足夠，引擎才有力，才能推動國家進步。相反的，如果藍白掌控國會，他們不會理性監督，只會杯葛、扯後腿，我們走信賴台灣這條路，他們走依賴中國的老路，兩條不同的國家路線勢必在立法院造成衝突，屆時他推動的國家政策推得動嗎？對外軍事採購可以進行嗎？國防自主還可以繼續嗎？若朝小野大再次重演，國家會陷入衝突，停滯不前，國防自主的努力將會全數白費，中國青年會來台搶工作，科技產業也有被中國竊取機密的風險。

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