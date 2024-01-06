為什麼把總統留在海邊？《在路上》導演羅景壬一番話 網讚：想哭了

羅景壬6日在臉書發文，從各不同面向抽絲剝繭，分析「為什麼把總統留在海邊」。（翻攝自蔡英文臉書）

2024/01/06 21:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴2日釋出《在路上》競選影片引熱議，片尾，總統蔡英文在海邊交出車鑰匙，揮手向2人說再見，有不少網友擔心她在海邊被丟包。而該片導演羅景壬6日在臉書發文，從各不同面向的觀點抽絲剝繭，來分析「為什麼把總統留在海邊」。

羅景壬首先解釋，拍攝日（去年12月7日）當天，考慮到光感、構圖與意象，他和攝影指導因此決定，讓蔡英文在台2線海邊下車。

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羅景壬同時透露，自己看過一則沈伯洋短訪，大意為「由於不可能存在與你百分之百契合的候選人，民主選舉必然是某種『含淚投票』：你必須出門去投票，去支持理念和你85%相近的、和你70%相近的、55%相近的人，才能防止那些理念與你背道而馳、能力讓你不敢恭維的人取得權力」。

羅景壬表示，這次大選，在藍白陣營大量仇恨言論下，人民逐漸感到疲乏，關心度持續下降，失去耐心觀察三黨顯而易見的困境。

針對國民黨，羅景壬直指，他們陷入某種難以理解的狀態，高舉「政黨輪替」大旗，卻始終無法指出一個令人安心的方向。他們推舉的正副總統候選人，顯然不是黨內最佳人選，既不能折服黨內同志，對黨外民眾也缺乏魅力。

「這個現象不只發生在總統選舉，立委選舉亦同」羅景壬點名韓國瑜，稱國民黨將其安排在不分區立委第1名「令人意外」，他接續說，照慣例只要國會過半，第1名不分區立委就會被推舉為立法院長。

羅景壬進一步談他個人的主觀思想，「我相信所有人都對韓國瑜有深刻感受，客觀來說，可以描述為『爭議』」他坦言，韓擁有許多支持者，卻也擁有最多反對者，且做為史上首位被最快速、最高票罷免的市長，縱使完全不論功過，他仍是全國最具「爭議」政治人物，「倘若韓國瑜擔任立法院長，領導全國最高民意，必然是國政動盪的源頭」。

羅景壬接續稱，國民黨推舉的總統人選、立院龍頭人選，都不是黨內最好人才，連區域立委也一樣充滿爭議，他列舉徐巧芯、顏寛恒、謝衣鳯、羅智強、王鴻薇、張智倫、馬文君及傅崐萁。話鋒一轉，羅景壬說這也給予他更充足理由去支持泛綠候選人，如許淑華、林靜儀、吳音寧、苗博雅、謝佩芬、吳崢、蔡銘軒等。

至於民眾黨，羅景壬接續批評「全然是另一番風景」，分析他們「既標榜新政治，又靠攏舊黑金；既尋求與國民黨合作，又斥責國民黨腐敗無能；既斥責蔡英文一事無成，又表態延續蔡英文路線」，羅景壬評價民眾黨言行前後極不一致，教育人民不要挑「兩顆爛蘋果」，卻率先把兩顆蘋果都嚐盡，萬事訴諸「超越藍綠」的信仰。事實上，羅景壬說只要願意跳脫信仰迷霧，矛盾都能被輕易觀測，單單一場君悅記者會即可證明，其執政的決心與能力，都無法使人信服。

提及民進黨的處境，羅景壬說無論任何選舉結果，蔡英文都將離開她的職位，但台灣的重大變化，卻普遍沒有被人們意識到，「我總相信，一切問題，台灣人都看在眼底。在藍白發動的大量仇恨言論下，人們也許疲乏，也許拒絕關心，但眼睛終究不會闔上」。

經過以上論述，回歸「為什麼把總統留在海邊」，羅景壬說這就是他和攝影指導在拍攝日當天，決定讓觀眾目睹總統下車的原因，「看見台2線的海邊風景，聽見一句『你們一定會開得比我更好』，台灣人第一次真正意識到，蔡英文過去八年的穩健治理將告一段落，即使並沒有在所有議題上讓所有人同時滿意、卻始終維持高民意基礎、難以否認是總統民選以來的台灣最佳領導者，即將海闊天空，離開她的崗位」。

邁入下個階段該怎麼辦？羅景壬藉此表示他理想的總統、副總統人選，「為了讓穩健治理路線得以延續，讓台灣繼續走向世界，我選擇支持賴清德、蕭美琴，我選擇支持執政黨國會過半」。不過他也稱，他永遠期許藍白兩黨蛻變為忠誠反對黨，但在此之前，他會運用選票，阻止那些理念讓人困惑、能力讓人遲疑的候選人取得統治的權力。

另外，網路上出現「去海邊把蔡英文接回來」熱情響應。羅景壬透露，「我感到一絲難以言喻的奇妙愧疚，但更多是溫馨和感動。我報名了，我也去了。因為我們已經一起，昂首闊步，走在風和日麗的路上」。

貼文一出，粉絲們紛紛湧入留言，「那一幕『蔡總統下車，交出鑰匙給賴，再加上一句：你們會開的比我更好！』會成為未來台灣人民對每位擔任台灣總統者的期待！天佑台灣！」「一支短影片有這麼多深度的見解和隱喻在其中，令人感動！這篇文章又加深了這些感動！謝謝導演和拍攝團隊為大家製作了這支影片！」「在正常的民主共和國家裡，投票僅僅只是權利，但是，在我們這種尚未脫離儒教帝制的國家社會裡，投票選出不會倒退回帝制的候選人，卻牽涉到我們命運安全。這是我們不得不面對的風險，我們沒有退路」。

也有粉絲說，「謝謝導演做了一個這麼好的選擇！你說得對，當我們一起『目睹總統下車』，大家才真正有實感，我們曾經在這個人的帶領下走了多少路。現在她要從駕駛座上離開了，我們卻仍須向前行，這一刻許多人真正開始感到不捨，也終於正視這八年她在這條顛簸路上、駕著『台灣』這台大車前行，有多麼不易，『把蔡英文接回來』是我們對她的感念，也再次說明，她也是我們的一份子，我們都是台灣人」。

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