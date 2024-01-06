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綠桃園大造勢 蘇貞昌：全世界只有在野黨不看好台灣 還唱衰台灣

民進黨「總統暨立委選舉．桃園市選前造勢大會」吸引超過6萬民眾參與。（記者周敏鴻攝）

民進黨「總統暨立委選舉．桃園市選前造勢大會」吸引超過6萬民眾參與。（記者周敏鴻攝）

2024/01/06 21:30

〔記者周敏鴻、陳璟民／桃園報導〕前行政院長蘇貞昌晚間出席民進黨「2024總統暨立委選舉．桃園市選前造勢大會」，他以前總統馬英九執政8年國家財政全紅字、蔡英文總統執政8年國家財政年年有餘為例，反擊國民黨對民進黨不會執政的指控，他說，全世界只有在野黨不看好台灣，唱衰台灣，民眾要團結支持民進黨總統、副總統候選人賴清德與蕭美琴，讓民進黨繼續執政，讓全世界看到台灣人的正確決定。

蘇貞昌說，全世界都在關心台灣大選的結果，要看台灣是選出1個向世界走、還是1個要走向中國的總統，是選出1個要上架台灣、還是1個要下架台灣的總統。高鐵通車至今，台灣人有1日生活圈，中壢整個發展起來，人口甚至長到43萬人，但過去國民黨反對建設高鐵，甚至說高鐵是廢鐵，如今卻搭著高鐵競選、助選，怎麼不拒搭了？

蘇貞昌說，桃園捷運綠線、棕線、機場線，是民進黨的行政院長賴清德、陳建仁核定的，蔡英文執政8年，國家財政年年有餘，股市從8000點成長到近1萬8000點，甚至超過香港恆生指數，「誰會做事，數字會講話」，支持者一定要持續團結，讓民進黨繼續執政，並力挺民進黨提名的立委候選人，讓台灣繼續進步。

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