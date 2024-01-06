駁斥戰爭論 賴清德：會以「和平為燈塔、民主當指南針」帶領台灣

賴清德表示，如果當選總統，會以「和平為燈塔，民主當指南針」，在波濤洶湧的國際情勢當中，穩健的帶領台灣繼續前進。（記者王藝菘攝）

2024/01/06 22:51

〔記者吳書緯／台北報導〕中國對台軍事威嚇，民進黨總統候選人賴清德指出，和平跟戰爭是中國的大外宣，國民黨沒有捍衛台灣的民主精神，譴責中國介入這場選舉，反而同聲附和，他擔任總統會以「和平為燈塔，民主當指南針」，在波濤洶湧的國際情勢當中，也會穩健的帶領台灣繼續前進。

賴清德接受民視新聞台《大選最前線》專訪，節目於今晚8時播出。主持人何文堯詢問，賴清德的對手說這場選舉是一場「和平跟戰爭」的選擇，還直指執政黨是選擇戰爭。

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賴清德表示，「和平跟戰爭」的選舉，其實是中國的大外宣，很遺憾國民黨沒有捍衛台灣的民主精神，譴責中國介入這場選舉，反而同聲附和。賴清德指出，國民黨長久以來的問題是，只要台灣有事情出現、牽涉到中國，一定站在中國的立場，「從來沒有站在台灣的立場」。最明顯的例子就是，就是中國飛機船艦來到台灣，給予台灣施壓，但是國民黨不譴責中國武力威脅台灣，還在罵台灣的政府挑釁中國。

賴清德說，這也是為什麼他在辯論會或是政見發表會，質問國民黨總統候選人侯友宜的地方，台灣對和平固然要有理想，但不能夠有幻想。侯友宜與民眾黨總統候選人柯文哲真的認為，接受一個中國原則，不管是九二共識或是兩岸一家親，然後處處批判台灣迎合中國，這樣真的就可以帶來和平嗎？他認為「那是一種幻想」。

賴清德表示，和平必須要靠實力，這是總統蔡英文主張的「四個堅持」，而他在「四個堅持」上面推動和平四大支柱行動方案，也就是強化國防、強化經濟、強化台灣跟民主陣營站在一起，發揮威懾的力量，讓中國不敢輕舉妄動，第四個是只要對等尊嚴，台灣還是願意跟中國進行交流合作，增進兩岸人民的福祉，促進台海和平穩定，這就是政府應該要做的事情，也才是對的事情。

賴清德認為和平無價，戰爭沒有贏家，台灣人民是一個熱愛和平的民族。民進黨的核心價值，創黨的核心價值，就是愛、和平、非暴力。

賴清德說，總統蔡英文上任以來，推動的各項政策，無非是想要穩定台海，然後維持印太的和平，大家也都很清楚，台海的和平穩定是世界安全，繁榮進步的必要元素，他擔任總統會以「和平為燈塔，民主當指南針」，即便是在波濤洶湧的國際情勢當中，也會穩健的帶領台灣繼續前進。

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