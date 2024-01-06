民進黨桃園造勢 蔡英文：台灣堅持民主 已與國際接軌

蔡英文總統（左4）出席民進黨「總統暨立委選舉．桃園市選前造勢大會」推薦黨籍立法委員候選人。（記者周敏鴻攝）

2024/01/06 21:27

〔記者周敏鴻、陳璟民／桃園報導〕蔡英文總統晚間出席民進黨「2024總統暨立委選舉．桃園市選前造勢大會」，她以全球AI大廠輝達、超微為例，都宣布要在台灣設置物流中心為例強調，世界已上架台灣、投資台灣，代表台灣很安全、對台灣有信心，如今台灣已直接與國際接軌，不再像過去，要透過中國再走向世界，顯見這條民主路、往世界的路是對的路，一定要繼續向前走。

蔡英文說，8年來，她做的第1件事是建設國家、壯大台灣，以桃園市為例，鄭文燦擔任桃園市長任內，中央地方用前瞻基礎建設與公務預算加速建設，包括鐵路地下化、桃園捷運建設與中壢的三鐵共構、停車場等基礎建設、推動浪漫台3線、舉辦世界客家博覽會等，讓桃園成為北台灣進步最快的城市。台灣的國家競爭力，已經從她剛當總統時的第14名進步到全球第6，GDP到去年突破23兆、人均GDP已超過韓國，台股指數達1萬7000多點，「這就是對的路」。

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「第2件事是照顧人民、穩健財政」，蔡英文說，政府長照的預算從她剛接總統的50億元，到今年已增為870億元，長照據點從700多個增加到1萬3000個，以桃園為例，長照據點就成長30倍，從33個增加到996個。桃園出生率是6都最高，而一對夫妻家中有個2歲以下的小朋友，每個月可領5000元育兒津貼，若租屋每個月租金補貼5600元，若是通勤族使用TPASS通勤月票，每個月還能省2000元，算一算，一年下來，政府幫這個小家庭共省下17萬5000元。就是為了給民眾更多的照顧。

蔡英文強調，她做的第3件事，是堅持民主，上架台灣，台灣的民主、自由都是亞洲第一，「勇鷹號」高教機、「海鯤號」原型艦都向世界證明，台灣守護民主自由生活方式的決心，她相信台灣展現決心，世界就會守護台灣。台灣堅持民主，就會站在全球民主供應鏈的關鍵位置，不可或缺。她520要「畢業」了，但國家的發展還是要繼續，她呼籲民眾已提出「桃竹苗大矽谷」計畫的支持民進黨總統、副總統候選人賴清德與蕭美琴，持續建設台灣、走向世界。相信桃園人知道，鄭文燦當桃園市長時一度爭取到台積電落腳桃園，但市長換人後，積極度有落差，結果台積電不再考慮桃園，讓桃園人覺得很可惜，這就是選不同的人，走的路會不一樣，選對的人，才能走對的路。

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