陳其邁新北助選籲「選舉不是實驗」 笑稱：高雄人最清楚了！

正副總統候選人賴清德、蕭美琴今晚在新莊舉行造勢活動，現場擠滿支持民眾。（記者王藝菘攝）

2024/01/06 21:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕選前黃金週末，高雄市長陳其邁今天（6日）晚間到新北市新莊區助選，他在台上致詞時提醒台下民眾，選舉不是實驗，要選對人、走對的路，「這點高雄人很清楚，之前有市長（韓國瑜）剛選上就落跑，現在新北市民也有體會了，有事卻找不到市長」。

陳其邁晚間在新莊為正副總統候選人賴清德、蕭美琴和立委候選人吳秉叡助選，他表示，很多新北市民都覺得有被放鴿子的感覺，市長才剛選上（侯友宜）就落跑去選總統，「因此選對人很重要，我六年選了三次市長，比別人歹命，但高雄人更辛苦，也非常感謝高雄人給我機會用生命打拚，把失落的兩年拚回來」。

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陳其邁說，高雄現在大進步，他用兩年拚四年，希望10年、20年後再回頭看會覺得很值得，這幾年中央、地方合作，讓40年的工作只用了三年就完成，「以前煉油廠那塊地，國民黨的市長說要做賽馬場，我們把賽馬場變成晶圓廠，發大財要看對方向」。

陳其邁說，現在國民黨的總統候選人侯友宜對中國的路線跟前總統馬英九沒有不一樣，他還要重啟服貿貨貿，這就是走馬英九的老路，「拜託大家，千萬別走回過去靠中國幫忙的『亡命之路』，讓世界跟台灣接軌、讓台灣繼續進步、走向世界」。

高雄市長陳其邁晚間在新莊為正副總統候選人賴清德、蕭美琴和立委候選人吳秉叡助選。（記者王藝菘攝）

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