黃金週六豐原造勢喊一定要贏 賴清德：三大使命守護台灣

選前黃金週六，民進黨在台中市豐原區鎮清宮旁廣場舉辦造勢晚會，總統候選人賴清德喊話一定要贏，台中立委八仙過海。（記者廖耀東攝）

2024/01/06 20:02

〔記者歐素美／台中報導〕今天是選前黃金週六，民進黨在台中市豐原區鎮清宮旁廣場舉辦造勢晚會，總統候選人賴清德致詞說，他跟蕭美琴未來有三大重大使命，第一是團結守護台灣，世界民主陣營團結守護台灣；第二是堅定穩定帶領台灣前進；第三是堅定信賴台灣，不走依賴中國的回頭路，讓大家在這塊土地享受民主自由富裕的生活。

台中市第一選區蔡其昌、第二選區林靜儀、第三選區謝子涵、第四選區張廖萬堅、第五選區莊競程、第六選區江肇國、第七選區何欣純、第八選區謝志忠等8位立委候選人都出席晚會，行政院長陳建仁及總統候選人賴清德到場，一一向支持者推薦8位立委候選人，呼籲大家最後1週全力拉票、催票及顧票，讓賴清德當選，台中市八仙過海全壘打、民進黨國會過半。

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賴清德說，今天是超級星期六，下週就要投票，我們一定要贏！8年來蔡總統車開得很穩，台灣走向正確的道路，經濟大大成長，國家競爭力是全球第6名，外商投資2.4兆，GDP從2016年的17兆成長到23兆，並成為全球第21大經濟體，長照預算從50億增加至870億，成長17倍，0到6歲國家一起養，今年預算突破1100億；加薪減增加福利，減輕年輕人的負擔。國家更加穩固安全，發展國防自主，國機國艦國造，守護台海和平穩定是國際共識，這就是對的道路，也是要繼續走的路。蔡英文已經將鑰匙交給賴清德，呼籲大家鬥陣行。

賴清德說，民進黨立法院過半，國家才會穩健向前行，若民進黨不過半，在野黨不會理性監督，只會扯後腿。我們是信賴台灣，他們是走依賴中國的老路，衝突難免，未來他當選推動國政將推不動，對外的國防採購也無法順利推動。

賴清德說，之前民進黨執政，他擔任立委，因朝小野大，國民黨69次擋軍事採購，讓台灣失去提高保護力的好機會。這次藍白過半會要求政府重啟服貿，開放中國青年來台搶工作，目前只有一個馬文君，若國民黨過半，將有更多馬文君，洩漏國防國家機密，高科技產業也會受到衝擊，目前歐美紛立法，保護高科技產業，若民進黨立院未過半，門戶大開，護國神山將失去競爭力，對台灣非常不利，懇求大家支持民進黨推薦的優秀候選人，守護台灣主權及產業發展，讓國家繼續走在正確的道路上。

行政院長陳建仁則說，2024年是有史以來台灣選舉最受世界矚目的一次，全世界都在看，中央照顧民眾不分藍綠，大家不要抹黑謾罵，一人拉10票，美德贏台灣，繼續往前走。

選前黃金週六，民進黨總統候選人賴清德率8名台中市立委候選人在豐原舉辦造勢晚會，呼籲台灣美德站出來。（記者廖耀東攝）

選前黃金週六，民進黨在台中市豐原區鎮清宮旁廣場舉辦造勢晚會，總統候選人賴清德、8名立委候選人與全場一起高喊凍蒜。（記者廖耀東攝）

民進黨在台中市豐原區鎮清宮旁廣場舉辦造勢晚會，總統候選人賴清德、8名立委候選人喊出一定要贏、八仙過海。（記者廖耀東攝）

支持者高舉「挺台灣」毛巾及「美德WIN台灣」手牌。（記者廖耀東攝）

民進黨在台中市豐原區鎮清宮旁廣場舉辦造勢晚會，支持著熱情搖小旗幟。（記者廖耀東攝）

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