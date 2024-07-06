沈伯洋台中開講 強調藍白立委最怕人民罷免

民進黨立委沈伯洋（右2）、何欣純（右4）及莊瑞雄（左3）在福隆宮開講。（記者黃旭磊攝）

2024/07/06 20:15

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市議員謝家宜今晚在北屯區舉辦反濫權護民主宣講活動，吸引上百名民眾在廟埕聽講，不少婆媽粉絲搶跟立委沈伯洋拍照，沈伯洋表示，藍白最怕人民罷免他們，各位才是最大，這次企圖調高選罷法罷免門檻，得知民意反對才收手。

民進黨議員持續舉辦民主宣講活動，市議員曾朝榮昨晚在松竹寺開講後，謝家宜今晚繼續在福隆宮開講，民眾高喊「沒有討論、不是民主」，台中市黨部主委許木桂兩場都到，沈伯洋（Puma）、立委何欣純及莊瑞雄登台開講，前台中市長張溫鷹、前立委謝明源（謝家宜父親）及前立委李明憲也到場。

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沈伯洋說，藍白立委最怕人民罷免，企圖調高選罷法門檻，經過民進黨衝撞表達民意反對，會怕才收手、各位才是最大。

沈伯洋強調，國會擴權法案進到釋憲程序，藍白立委跨張到沒底線，大法官有15個人，若擴權法案通過，藍白可能癱瘓司法院，叫檢察官問話，也可以問法務部長，這樣惡法絕對不能再下去。

莊瑞雄說，擴權法案若實施，鄉親會被要求到台北立法院作證，警方拿拘票來，不到第一次罰3萬，再不去罰10萬，還可能會面對刑責。

何欣純強調，立委再大也沒有大過人民，國會擴權法案打破立院「委員會中心」主義，藍白立委舉手表決讓民主倒退30年，根本沒有充分討論、溝通就強勢輾壓送院會朝野協商。

民進黨立委沈伯洋、何欣純及莊瑞雄在福隆宮開講。（記者黃旭磊攝）

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