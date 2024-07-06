深偽片、詐嫌關係、變更土地分區 鄭文燦成發最多澄清稿的副閣揆

鄭文燦的政治生涯，雖在行政院副院長攀上權位最高峰，但任內卻不斷遭在野黨鎖定攻擊。（資料照）

2024/07/06 19:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕前桃園市長、海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，法院裁定500萬元交保，鄭文燦的政治生涯，雖在行政院副院長攀上權位最高峰，但任內卻不斷遭在野黨鎖定攻擊，從深偽影片、與詐騙主嫌關係、桃園捷運綠線北機廠遷移到變更埔心牧場使用分區等，成為發最多澄清稿的副閣揆。而此次涉入的土地開發案，顯然是從去年大選以來，被攻擊的延長賽。

鄭文燦2023年1月31日接任行政院副院長到今年520卸任，在副閣揆任內，就一直被外界認為是「地下院長」。他一上任就親自致電六都市長，邀請列席行政院院會，陳建仁內閣幾個關鍵爭議，幾乎由他開會協調，找出解方，從人事、預算、政策與跨部會的溝通協調，也做出實績。

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像是消防員權益修法、延長桃園航空城先建後遷期程、桃園捷運棕線、台中捷運藍線核定，鄭文燦一一「拆彈」，甚至去年超思進口蛋延燒之際，鄭文燦也多次親自上媒體闢謠，公開合約細節。

今年初長榮航空揚言罷工，鄭文燦召集交通部、勞動部、長榮航空及桃園機師工會等代表，出手化解春節、清明連假罷工危機；地區醫院不滿護理人員夜班津貼有差別待遇，宣布今年3月8月上街頭抗議，在陳抗前4天，鄭文燦緊急出面，讓醫護人員取消街頭抗議。

在去年8月的卡努颱風重創南投，時任內政部長林右昌、行政院長陳建仁曾指責南投縣長許淑華防災不力，地方與中央互槓，處事圓融的鄭文燦仍親自坐鎮南投縣災害應變中心，承諾會給南投縣充分支持。在台中市檢出唯一一盒的台糖豬肉瘦肉精風波，他還力邀市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋挺台灣豬，甚至國民黨雲林縣長張麗善公開推薦支持鄭文燦在520後當行政院長。

雖然鄭文燦最後接任海基會董事長，並於上月7日上任，對兩岸穩健開放、逐階段的開放，他說，「我們準備好了」。而後他出席海基會「大陸台商投資台灣」系列活動，首站就選擇在台南市舉辦，他認為，兩岸要共好，應該要加上台商，才能達到「三贏」。至於是否請辭海基會董事長，海基會與鄭文燦尚未對外說明。

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