藍營若立院過半 賴清德憂心全面傾中

賴清德憂心，國民黨若國會過半，由韓國瑜擔任立法院長，若韓以「國會龍頭之尊，率領17個縣市長，去中聯辦、到國台辦，要怎麼辦？」（資料照）

2024/01/06 22:31

〔記者吳書緯／台北報導〕民進黨總統候選人賴清德接受民視新聞《大選最前線》專訪，談及民進黨不分區立委的政黨票將要再多衝5%，並提及國民黨已揚言若立委席次過半，將會推舉國民黨不分區立委候選人韓國瑜擔任立法院長，若韓以「國會龍頭之尊，率領17個縣市長，去中聯辦、到國台辦，要怎麼辦？」對國際社會視聽的影響非常大，也對國政推動造成非常大的衝擊。

賴清德接受民視新聞台《大選最前線》專訪，主持人為何文堯，節目於今晚8時播出。針對「搶救王義川」的活動，賴清德表示，這次提名不分區，是秉持民主大聯盟的精神，跨黨派、跨時代、跨領域，然後爭取好人才，共同承擔台灣下一個階段的責任。

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因此，賴清德說，王義川本身就是一個交通專業，非常優質的政治工作者，但民進黨在不分區名單前面也也提名了一些社會上大家非常肯定的人選，所以像王義川這樣優秀的人才，只排到第16名。

賴清德表示，民進黨不分區的名單，或是區域的地位的候選人，都秉持民主大聯盟的精神，但國民黨不分區立委候選人的名單「就是政二代」，就是地方勢力的代表，也甚至把韓國瑜當作不分區的第一名，而且國民黨已經揚言，如果國民黨過半或是藍白過半，都要推韓國瑜當院長。

賴清德說，他希望國人想一想，就是說目前22個縣市，民進黨只執政5個縣市，其他大概是17個縣市，如果韓國瑜當立法院院長，他以國會龍頭之尊，率領17個縣市長，去中聯辦、到國台辦，要怎麼辦？對國際社會視聽的影響，非常非常大。那再怎麼看，如果韓國瑜，或是國民黨過半的話，那些未來台灣國政的推動，會造成非常大的衝擊。

何文堯詢問，對於政二代在台灣政治版圖的存在，該如何扭轉？賴清德表示，如果是政二代，至少要接受民意的洗禮，因為國家設計不分區立委的制度，是要讓社會好的人才能夠進入立法院協助國家，但是現在國民黨，卻是利用政府的制度，但是不照原來的設計走，卻去扶植自己的地方勢力，然後去讓政二代能夠進來。「我覺得這個是違背，台灣不分區立法委員的設計」。

賴清德表示，政二代也有參政權，應該給他們一個機會，讓接受民意的洗禮，如果人民認為說，他即便是政二代，那各方面條件很好，大家還是要支持他，但是不管是新店的羅家，或者是彰化的謝家、台中的顏、雲林的張家，甚至於花蓮的傅家，因為這種家族勢力跟一般來講是不一樣。賴清德說，國民黨應該要去改革黨內的黑金家族的勢力，這個對台灣社會，才會真正有正面的貢獻。

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