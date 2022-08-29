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    囂張！中國無人機30米低空飛掠騷擾獅嶼 金門守軍信號彈回擊

    29日又有中國無人機騷擾金門，金防部發射信號彈警示後，無人機即飛離。（資料照，金防部提供）

    29日又有中國無人機騷擾金門，金防部發射信號彈警示後，無人機即飛離。（資料照，金防部提供）

    2022/08/29 20:15

    首次上稿 19:57
    更新時間 20:15

    〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部表示，今天（29日）下午4點8分發現1架民用無人機，低空進入獅嶼地區禁限制水域上空，離地僅約30公尺高，經駐守部隊發射信號彈示警後，無人機隨即往中國廈門方向飛去。

    金防部指出，該民用無人機進入烈嶼鄉（小金門）獅嶼地區禁限制水域上空，當時約距離該據點200公尺、高度30公尺，駐守部隊依「示警、通報、驅離、防衞射擊」的程序應處，該架無人機於守軍射擊信號彈示警後，在附近飛行約1分鐘，隨即於4時9分往中國廈門方向飛去。

    針對中國無人機及空拍機頻頻騷擾金門領空，甚至侵門踏戶、如入無人之境般在金門各衛哨據點「停留」、「觀察」；金防部退無可退，28日聲明，國軍將採取包括「驅離」在內的必要反制措施，如仍盤旋不去就「擊落」。

    今天傍晚4點多出現的這架無人機，也是金防部宣布將採取「擊落」措施後的第1架入侵者。金防部強調，國軍基於「慎戰」，秉持不輕啟戰端、不升高衝突為基本原則；面對共軍再三以無人機等輕率挑釁，破壞區域安全穩定，更對國防、飛航安全造成重大威脅，防區將持續保持警戒、嚴密監控，隨時採取必要的反制措施。

    位於小金門與中國廈門之間的獅嶼。（洪清漳提供）

    位於小金門與中國廈門之間的獅嶼。（洪清漳提供）

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