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    酸國軍拿石頭丟中共無人機「丟臉」 柯文哲：我一定拿槍打下來

    台北市長柯文哲29日出席市政總質詢。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲29日出席市政總質詢。（記者廖振輝攝）

    2022/08/29 16:40

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲不甩台北市議會決議，堅決舉辦台北上海雙城論壇，引發議會不分黨團砲轟；台北市議員江志銘今質疑，柯文哲過去嗆聲若認為共機擾台應「打下來」，質問若當選總統是否就會打落共機；柯文哲則回嘴，「我若當總統能不能打下還是未知數，但現階段小英（蔡英文總統）打不下來是事實」，並酸稱「至少我不會丟臉到拿石頭丟無人機，一定拿槍打下來」。

    台北市議會曾做出但書要求，若中共持續軍事擾台則北市府不得動支雙城論壇預算，但柯文哲卻以共機擾台定義不明為由，堅持花費95萬舉辦雙城論壇，引發議會各黨團砲轟，要求北市府不得核銷此預算、由柯文哲自行買單。

    柯文哲今赴議會進行任內最後一次市政總質詢，被江志銘追問雙城論壇議題，雙方再唇槍舌戰；江志銘批，柯文哲認為國民黨副主席夏立言訪中不當、政治不正確，但自己卻可舉辦雙城論壇，此為明顯雙標。

    柯文哲則稱，兩者仍有落差，雙城論壇是城市間交流，且已設法降低官方色彩，但夏立言突訪中且稱是見台商，「這理由不會讓人相信」，且陸委會未反對舉辦雙城論壇，卻有明確反對夏立言訪中。

    江志銘再砲轟，柯文哲過去為雙城論壇而發表兩岸一家親、命運共同體、共機擾台定義不明等統戰「金句」，令全體國民都無法接受；柯文哲反嗆，民進黨講得更露骨，「你們民進黨那些大頭目講的話還不是都差不多」。

    而柯文哲過去曾撂話若認為共機擾台應「打下來」；江志銘追問，若柯文哲當總統是否會將共機打下來，柯文哲反嗆「我若當總統能不能打下還是未知數，但現階段小英（蔡英文總統）打不下來是事實」，並稱自己不會丟臉到拿石頭丟無人機，「一定拿槍打下來」。

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