中國無人機持續侵擾 羅致政：必要時應予以擊落

民進黨立委羅致政。（資料照）

2022/08/28 22:59

〔記者謝君臨／台北報導〕中國無人機持續侵擾金門，對於這類灰色地帶的入侵，立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政認為，國防部的動作要更積極，「（無人機）在我們領空上面，甚至在我們基地上面，你怎麼知道它沒有武器，若有，現在被看到的阿兵哥都陣亡了，該打下來就打下來，否則民眾對於國軍信心的打擊是很大的。」

羅致政表示，這當然是認知作戰的一部分，無人機拍攝後透過中國微博播放，因此我方在應對時，不是只從軍事角度去看，還要從認知作戰的角度去看。同理，若有追蹤到對方的軍事行動，也應主動或更積極公布對方軍事的一舉一動，這也是另一種反向的認知作戰，不要把主動權都交給對方。

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對於國防部稱「明年」外島優先部署防禦系統，羅致政認為，不能講說相關儀器、設備還沒拿到，現在還是有其他工作要做，既然是無人機，就沒有「人」的問題，那要不要打下來？是可以有一些必要動作，「在我們領空上面，甚至在我們基地上面」，民航局處理機場附近的無人機等，做法都比國防部積極，國防部的確要徹底檢討，否則民眾對於國軍信心的打擊是很大的。

「必要時可以擊落」，羅致政說，你怎麼知道它是單純民用的，或是沒有攻擊性的、只是偵查，若有武器的話，講難聽一點，現在被看到的阿兵哥都陣亡了，所以總是要有一些動作。「我擔心後面還有很多（影像）會出來，不知道他們拍了多少，以後就常來，我們自己講明年東西才會到，這不是很奇怪？」

不過，民進黨立委趙天麟說，在處理無人機部分，除了用軍事火砲射擊這種可能觸及開戰疑慮的作法，其實科技上應有很多處理方式，例如採用頻率干擾或影響其電子系統，讓無人機失去效用，這在科技上應不難解決，比起直接火砲射擊敏感度也較低，不會讓對方用很低成本，卻好像要造成我方開戰第一擊的印象。

趙天麟表示，即便只是無人機，從烏俄戰爭可知道它也是一種武器，對於中國無人機進入我國領域進行偵蒐，國防部現在的作法並不令人滿意，應提出更精進的作為。

民進黨立委王定宇指出，這種小型無人機若飛高不容易看見，聲音也很小，怎麼樣引進新科技、新工具、新武器，嚇阻或擊落侵擾的無人機，是目前國防部當務之急，必須提醒國防部，目前台灣民間的無人機蓬勃發展，或可思考以無人機反制無人機，或其他的反制方法。

王定宇認為，國防部應打開心胸，向台灣民間企業尋求更有效嚇阻這種灰色地帶侵擾的方式，畢竟中國會不斷測試台灣的反應和底線，這不僅是國防，也牽涉到民心士氣，不可不慎。

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