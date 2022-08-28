中國無人機入侵 拍攝小金門國軍據點

疑似中國無人機近距離拍攝小金門國軍據點的影片在網路上流傳。（翻攝微博影片）

2022/08/28 06:58

〔記者吳書緯／台北報導〕中國無人機繼日前飛入我國金門大膽島近距離偵照後，再度得寸進尺。疑似中國無人機飛入金門烈嶼（小金門）國軍據點近距離拍攝的影片，昨（27日）晚在網路上被傳播，影片中可見國軍衛兵發現無人機後，立刻透過無線電回報處置，但在長達超過半分鐘的影片中，基層官兵顯然受限於相關限制，未對無人機做出攻擊或是相關干擾處置。

中國社群網站「微博」27日晚間流傳一段無人機空拍影片，畫面為無人機由遠而近飛抵顯然是國軍外島據點的衛哨前方上空，在衛哨執勤的國軍弟兄馬上發現無人機蹤影，透過無線電回報，而鏡頭轉至據點內的營舍，安全士官馬上衝出外頭一探究竟，而無人機仍持續在據點上空拍攝國軍弟兄應處作為，且影片後製不忘將據點內的中華民國國旗馬賽克。

請繼續往下閱讀...

截至28日凌晨，國防部尚未對此次疑似中國無人機飛抵國軍據點上空的影片做出相關證實或是主動揭露。

而此段無人機的空拍影片，在遠景時拍攝到海岸線輪廓、以及周遭地景地貌，隨即被台灣民間研究中國軍力佈署的網友溫約瑟比對，認為此次遭受中國無人機入侵的哨所視位於金門縣烈嶼鄉貴山海灘南端。

針對中國無人機入侵我國離島，國防部24日曾表示，將於明年獲裝無人機防禦系統後，優先配賦外島防區運用，以應對灰色地帶威脅。

疑似中國無人機近距離拍攝小金門國軍據點的影片在網路上流傳，中國網友不忘將中華民國國旗「馬賽克」處理。（翻攝微博影片）

中國無人機在國軍據點飛行至少超過半分鐘，可見據點安官衝出來確認情況。（翻攝微博影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法