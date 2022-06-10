不甩抗議！ 各國訪團接連訪台 矢板明夫：看穿中國是紙老虎

總統蔡英文（右）9日在總統府頒贈法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（JoelGuerriau）（左）「大綬卿雲勳章」，兩人合影留念。（中央社）

2022/06/10 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕台灣持續加強與民主國家互動，總統蔡英文近日接連接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團、法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐（Joël Guerriau）跨黨派國會議員訪團。對此，對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析，兩國基本上不甩中國的抗議，「似乎看穿了中國其實是紙老虎，已經黔驢技窮」。

矢板明夫在臉書表示，蔡總統9日在總統府會見法國的國會議員訪問團，蔡總統在去年10月與12月，也分別會見過另外兩個法國的議員團，「法國國會在一年之內，連派三個團來台北，可見其對台灣重視的程度」。

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矢板明夫指出，台灣因為受到中國打壓，在全世界只剩下14個邦交國，蔡總統也有好幾年沒有出國訪問，但台灣國際空間的擴大完全沒有受到影響，「在台北的總統府接待不斷來訪的外國客人，已經成了台灣外交的新模式」。

「每當有外國政要來台訪問，中國政府都會跳腳、表達強烈反對，但其抗議的効果已經越來越小了。」矢板明夫說，斯洛伐克議員團和法國議員團基本上都對中國的抗議視而不見，而中國也只能在官媒上說一些風涼話，例如「民進黨當局花錢請法國人作秀」等等，滿滿的酸葡萄味道。

「這一波外國政要接連訪台的先驅，應該是兩年前來台的捷克議長維特齊（韋德齊）。」矢板明夫指出，韋德齊在2020年8月帶著訪問團來台並在立法院演講，引用前美國總統甘迺迪「我是柏林人」的名言，說出「我是台灣人」，鼓舞台灣民心也表達對台支持；事後中國外交部長王毅放話恫嚇，稱要捷克為此行為「付出沈重代價」、「絕不會坐視不管」，但好像只取消一批鋼琴的訂單，捷克官方事後指出，中國的報復對捷克的影響「微乎其微」。

矢板明夫說，從那之後，各國似乎看穿中國其實是紙老虎，已經黔驢技窮，無視中國的抗議，一個接著一個訪台，而蔡總統也順勢展開「價值觀外交」，不再拘泥於拉攏邦交國，「隨著全世界民主自由陣營的各國，爭相和台灣接近，相信今後台灣在國際社會走出去的路會越來越寬」。

總統蔡英文（右二）7日上午在外交部長吳釗燮（右一）陪同下，接見斯洛伐克訪問團，向斯洛伐克國會副議長勞倫契克（左二）、布拉提斯拉瓦省長德若巴（左一）致意。（中央社）

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