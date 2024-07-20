國會擴權暫時處分後再提修法？ 國民黨：觀察未來釋憲結果

國民黨立委王鴻薇。（記者劉宛琳攝）

2024/07/20 11:34

〔記者劉宛琳／台北報導〕憲法法庭昨針對國會職權相關法案做出暫時處分判決，對於國民黨接下來是否會再提修法，國民黨立委王鴻薇表示，即便修法通過，民進黨還是會如法炮製用自己的大法官來輾壓立院，「國民黨修法要修到民進黨滿意為止」，目前先觀察釋憲結果和聽取各界意見。

王鴻薇表示，大法官10日召開憲法法庭，19日就做出暫時處分的決定，但現在立法院是休會期，請問大法官在急什麼？非常緊張做出暫時處分來配合總統府和民進黨凍結立法院所有的國會改革法案，這些大法官急如星火的做出裁決，凸顯大法官、憲法法庭就是民進黨所開的。

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民進黨發言人吳崢昨天上午搶先透露大法官當天下班前將做出裁決，王鴻薇表示，吳崢神準預言、完全命中，外界認為簡直是印度神童；無獨有偶，當憲法法庭做出裁決後，賴清德總統馬上配合呼籲大家要遵守憲法法庭裁決，這樣一搭一唱，讓大家覺得原來大法官不是全民的大法官，是民進黨的大法官，不僅結果連公佈的時間民進黨都能精準掌握，不僅讓大家讚嘆民進黨的大法官真是聽話。

對於國民黨團接下來是否會再修法，王鴻薇表示，現在確實有這樣的意見，例如國民黨立委翁曉玲，但他們也知道，現在的憲法法庭完全由民進黨把持，即便國民黨繼續修法，立法院通過後，民進黨還是會如法炮製，用憲法法庭和大法官來做最後一道防線，用不具民意的大法官來輾壓具民意的立法院。

王鴻薇認為，國民黨團不停的修法，搞不好要修到民進黨滿意為止，國民黨團會採取什麼樣的動作，目前先觀察一下未來釋憲的結果，這段時間也會聽取各界的意見來做出因應。

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