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無法自主表達意志公費醫療個案未能安寧善終 監委要查

監察委員田秋堇今日指出，部分公費醫療安置個案由於無法自主表達意志，無法安寧善終，恐面臨被迫強行續命的痛苦處境，同時衍生全民健保給付無效醫療的疑慮，因此她已申請立案調查。（資料照）

監察委員田秋堇今日指出，部分公費醫療安置個案由於無法自主表達意志，無法安寧善終，恐面臨被迫強行續命的痛苦處境，同時衍生全民健保給付無效醫療的疑慮，因此她已申請立案調查。（資料照）

2024/07/20 09:38

〔記者施曉光／台北報導〕監察委員田秋堇今日指出，部分公費醫療安置個案由於無法自主表達意志，無法安寧善終，恐面臨被迫強行續命的痛苦處境，同時衍生全民健保給付無效醫療的疑慮，因此她已申請立案調查。

監察院近日接獲民眾陳情指出，國內各縣市社政單位以公費安置在醫療院所慢性呼吸照護病房（RCW）內的許多呼吸器依賴病人，部分恐怕已經意識不清，有些病患甚至長期沒有家屬探視，卻因無法自主表達意志，不但被迫以現代醫療強行續命，未能安寧善終，也衍生全民健保給付無效醫療的疑慮，田秋堇對此陳情甚表重視。

監察院指出，我國自89年立法通過「安寧緩和醫療條例」，賦予國人得預立意願書，主張若於生命末期時可選擇安寧緩和醫療或作維生醫療抉擇，如果末期病人未簽署安寧緩和醫療意願書，且意識昏迷或無法清楚表達意願時，可由其最近親屬出具同意書，無最近親屬者，應經安寧緩和醫療照會後，依末期病人最大利益出具醫囑代替，以確保已施行維生醫療的末期病人善終的權利；此外，104年通過「病人自主權利法」後，國人得預立醫療決定，事先立下書面意思表示，指明如果處於特定臨床條件時，希望接受或拒絕維持生命治療、人工營養及流體餵養，或其他與醫療照護、善終等相關意願的決定。

田秋堇表示，國人若處於特定臨床條件時，可以選擇拒絕心肺復甦術或維生醫療的權利，究竟相關主管機關對於上述公費安置個案，在安置之初有無依前開規定協助個案預立醫療指示？是否已研擬一套機制以確保這類安置病人保有善終的權利？主管機關與醫療院所間如何溝通，以確保醫療院所不會剝奪安置病人安寧善終權益、實施無效醫療？以及全民健保資源是否有效配置？相關疑義都需要進一步深入瞭解釐清。

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