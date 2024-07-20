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8年換6人 藍智庫諷史博館長更替如走馬燈

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日指出，甫於去年8月1日接任國立歷史博物館館長的王長華（見圖），即將於8月1日離職，他諷刺史博館的館長像走馬燈一樣，來來去去。（資料照）

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日指出，甫於去年8月1日接任國立歷史博物館館長的王長華（見圖），即將於8月1日離職，他諷刺史博館的館長像走馬燈一樣，來來去去。（資料照）

2024/07/20 09:45

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日指出，甫於去年8月1日接任國立歷史博物館館長的王長華，即將於8月1日離職，剛好只做滿1年，此事早在他意料之中，因為王長華就是來作「箭靶」，收爛攤子的，他並諷刺史博館的館長像走馬燈一樣，來來去去，難道下一任也是要來作過客，是想把史博館搞廢嗎？

陳學聖指出，史博館於2018年閉館整修，開館日一延再延，去年更發生正、副館長搶著退休的怪現象，當時他就發現史博館並沒有規劃庫房，6萬件館藏分散在外，王長華上任館長後，又沒有等半年的養置期，就急著開館。

陳學聖表示，史博館開館前就已問題重重，開館後更出現諸多爭議，例如缺乏欣賞荷花池的友善空間，代表性的重要館藏只挑幾樣擠到邊間展示，卻以藍白拖、破羽毛球等庶民文物為常設展的主軸，為了在門口設2個玻璃盒子，把紅牆鑿穿了幾個洞，有破壞文資之嫌，門前廣場楊英風設計的龍谿園被拆除，只剩涼亭搭配四不像的仿日式枯山水…，種種跡象隱含著某種惡意，似要讓史博館「名存實亡」，把中華文化的內涵稀釋到趨近於零。

陳學聖認為，王長華是位優秀的館長，面對諸多指摘，願意虛心改進，包括修正開館特展「筆墨豐碑」的瑕疵，打開4樓餐廳原本緊閉的窗戶，立委前往會勘時，還說玻璃盒的使用可以再討論，身段之柔軟，誠意之十足，是理想的從政人才，可惜在民進黨執政下，為了粉飾前人之過，往往得睜眼說瞎話。

陳學聖還說，世界各大博物館不輕易更換館長，終身職的也大有人在，這是因為博物館有其特殊專業需要累積，過去馬政府執政8年，史博館只經歷過2名館長，但從2016年蔡英文政府執政後，至今史博館已有6人當過館長，幾乎等於平均1年換1人。

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