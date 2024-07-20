民進黨全代會明登場 「4大亮點」訴求守護台灣第一品牌

民進黨全代會將於明天登場，本屆以「守護台灣、第一品牌，民主台灣、團結向前」為主題，並製作標語帆布袋及主視覺貼紙等限定小物。（民進黨提供）

2024/07/20 11:21

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨第二十一屆第一次全國黨員代表大會將於明天登場。民進黨今（20）日說明，本屆全代會以「守護台灣、第一品牌，民主台灣、團結向前」為主題，向社會宣示民進黨將持續以守護台灣、鞏固民主為首要目標，並團結各界力量、帶領台灣穩健向前；活動亮點還包括主視覺設計、黨旗旗手、主題曲及限定小物等。

民進黨表示，這是民進黨延續過去8年執政的首次全代會，也是台灣總統民選以來，首次政黨連續三次取得中央執政的歷史時刻，代表民進黨多年來「守護台灣、鞏固民主」的努力獲得國人肯定。總統暨黨主席賴清德與行政院長卓榮泰率領的新執政團隊上任兩個月，歷次民調均顯示人民對他們高度評價。在政黨滿意度方面，民進黨在大選後多次蟬聯國內主要政黨的第一名。

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關於主視覺設計，民進黨指出，以「盾牌」造型為發想，象徵守護台灣、鞏固民主的意象，運用三種由深至淺的綠色，象徵民進黨資深、中壯代到青年三個世代的耕耘和茁壯，並持續進行品牌優化、擴大社會溝通與參與。

在黨旗進場橋段，民進黨邀請年齡平均25歲、皆為中央黨部新進青年黨工擔任旗手。其中，國際部的楊典剛剛從海外歸來就選擇到中央黨部工作；而去年在總統大選車隊掃街實況轉播中大放異彩的林若晴，以其高人氣和吸睛度成為本次舉旗手的亮點。

新媒中心特別邀請編曲家重新編曲「綠色旗升上天」的音樂，以「守護台灣」為概念，加入2022年版電影「捍衛戰士」主題曲的元素。開場以自由鐘聲鋪陳磅礴遼闊，主旋律以明亮的電吉他演奏，隨後加入搖滾有力、充滿現代化的聲響與共鳴，象徵捍衛台灣與科技共榮。同時，搭配圓山創黨時期黨旗進場的歷史畫面、以及各歷史階段黨旗出現在不同場景的影片，表達民進黨將永遠守護這片土地、團結突破重重挑戰的精神，向過去的民主前輩們致敬。

此外，本屆全代會製作的標語帆布袋，延續民進黨富有創意和品味的簡約、大方設計，讓黨代表隨時可以揹上出門；出席貴賓更可獲得本場限定的主視覺盾牌貼紙，可貼在個人物品上，表達對民進黨的信任及對台灣民主追求的認同。

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