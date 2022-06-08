斯洛伐克友台小組主席：只要還有一口氣、我就會和台灣站在一起

外交部長吳釗燮8日頒贈「睦誼外交獎章」予斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）。（記者劉信德攝）

2022/06/08 13:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今（8）上午頒贈「睦誼外交獎章」予斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）。歐舒斯基對台灣熱情且堅定的支持，在致詞時表露無遺。他提到其在共產鐵幕生活了大半輩子，深知團結保衛民主的重要性，支持民主台灣是「再正常不過的事」。他強調，只要還有一口氣，他就會和台灣站在一起，「千萬不要忘記，友誼和民主使我們緊緊相連」。

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合組團訪問台灣，外交部長吳釗燮今天在外交部大禮堂頒贈「睦誼外交獎章」給斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）。歐舒斯基是台灣長期友人，此行是第3次訪台。歐舒斯基長期在斯洛伐克國會協助推動友台議案，在去年我國疫苗短缺之際，歐舒斯基也是敦促斯國政府捐贈疫苗的重要推手。今年我國援贈烏克蘭物資，歐舒斯基也協助將物資自斯國轉運至烏克蘭境內。

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歐舒斯基致詞時真情流露，他說，他大半輩子歲月在共產黨統治的捷克斯洛伐克下度過，經過多年奮鬥歷程，深知團結保衛民主的重要性。歐舒斯基形容，他對民主的支持來自「歷史打的疫苗」，也因此對他而言，支持台灣2千3百萬人是「再正常不過的事」。這也是他向台灣敞開心胸的原因，民主國家對此漠然是可恥的。

歐舒斯基並說，台灣值得世界公平的對待，他希望有一天，台灣不再需要為了一份世衛大會（WHA）的邀請而東奔西走，台灣專業的科學家們理所當然應該能夠參加所有的會議，「因為你們是很棒的國家」。

歐舒斯基也提到，期望總統蔡英文未來能夠正式訪問斯洛伐克，或許也和同為女性的斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）會面，且台灣朋友們在全世界都能和各國平等互動。

歐舒斯基感性表示，只要他還有一口氣，他就會和台灣站在一起，「千萬不要忘記，友誼和民主使我們緊緊相連」。

外交部長吳釗燮8日頒贈「睦誼外交獎章」予斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）。（記者劉信德攝）

斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基堅定表示，「只要還有一口氣，我就會和台灣站在一起」，「千萬不要忘記，友誼和民主使我們緊緊相連」。（記者劉信德攝）

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