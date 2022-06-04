斯洛伐克訪團要來了！ 帥哥議員親曝訪台意義

斯洛伐克國會副議長勞倫契克率領的訪問團明早上將抵達台灣，成員之一的國會議員史丹奇克（左1）在IG貼合照外，也講述此行意義。左起為斯洛伐克國會議員史丹奇克、席曼諾娃、勞倫契克、歐舒斯基、齊阿克與列霍茨基。（取自史丹奇克Instagram）

2022/06/04 19:13

〔記者楊丞彧／台北報導〕斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčik）偕國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）議員及布拉提斯拉瓦省（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）等國會議員及官員共10人，明天到10日以外交泡泡方式聯合組團訪台。訪團成員、27歲國會議員史丹奇克（Andrej Stančík）今（4）日登機前在Instagram貼上團員自拍照，以「讓我們跟民主國家建立關係」為題發文講述此行意義。訪團預定明天早上抵台。

史丹奇克以「讓我們跟民主國家建立關係」為題發文說，他將跟議會同事即將到台灣訪問。台灣是個先進的民主國家，有很多值得斯洛伐克學習之處。此外，台灣也是半導體超級強權，全球的先進科技都得仰賴台灣的晶片，戰略重要性不容小覷。台灣甚至是亞洲國家中，對斯洛伐克投資第二多的國家，並在疫情期間無私地相助。

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史丹奇克說，台灣唯一的不幸，就在於它的鄰居。中國不承認台灣，視其為自己領土的一部分，而這也是為什麼，當今世界如何應對普廷的侵略至關重要。斯洛伐克與台灣有良好的關係，訪團也將會盡全力深化彼此的關係。

外交部表示，此次訪團成員也包括外交、國防、財政及歐洲事務4個委員會的跨黨派重量級國會議員席曼諾娃（Anna Zemanová）、列霍茨基（Tomáš Lehotský）、齊阿克（Miroslav Žiak），以及布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市市長瑞哈（Juraj Říha）、布省主任秘書烏曼妮柯娃（Andrea Urmaničová）及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunská）等官員，這是兩年疫情以來，斯洛伐克國會領袖及重要行政首長首度聯合組團訪問我國，充分顯示斯洛伐克政府不論中央及地方對於拓展台斯兩國關係及深化雙方情誼的高度重視。

外交部指出，訪賓此行將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、科技部次長陳宗權及衛福部等；吳釗燮將頒贈外交睦誼獎章給友台小組主席歐舒斯基，表彰他對深化台斯關係的貢獻，雙方也將簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」。訪團也將赴高雄拜會市長陳其邁，並由布拉提斯拉瓦省省長德若巴與陳其邁簽署夥伴締盟協定、舉行招商說明會及參觀相關市政建設。

外交部提到，勞倫契克及歐舒斯基均為台灣長期友人，推動國會通過友我決議案不遺餘力；斯洛伐克國會自去年外交委員會首次通過支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）決議案，今年國會外交、衛生及歐洲事務3個委員會於1週內連續通過3個支持台灣參與WHA的決議文，肯定我國防疫典範及援助烏克蘭難民的人道義舉，同時支持台灣參與世衛組織。此外，去年我國疫苗短缺之際，勞倫契克副議長及友台小組主席歐舒斯基均敦促斯國政府捐贈我國16萬劑疫苗，展現斯國國會對台灣的鼎力支持。

外交部也說，德若巴擔任國會議員期間曾3次訪問台灣，並協助推動 「避免雙重課稅協定」、「免試互換駕照協定」及「打工度假」等台斯雙邊重要協定。此行是第二度以省長身分訪台；高雄市於2020年底捐贈布拉提斯拉瓦省30萬片口罩，開啟兩國地方政府「善的循環」的交流合作。德若巴此行將與高雄市締結夥伴協定，親自主持招商說明會，增進布拉提斯拉瓦省與高雄市的貿易往來及投資商機。

外交部強調，訪團此行不僅凸顯斯洛伐克的友台力量不斷成長茁壯，更展現民主盟友不遠千里相互扶持的堅定力量。外交部期盼透過訪團此行深入交流，進一步深化台斯緊密夥伴關係，共同提升全球民主的團結與韌性。

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