外交部用簡體字發信給翻牆中國網友 33年前六四隱藏什麼？

我國外交部今日撰寫一信「致中國人民」，希望中國人透過VPN了解33年前究竟有什麼東西被中國隱藏，也期盼「自由民主與人權」早日成為共通語言。（擷自臉書）

2022/06/04 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕1989年6月4日，中國一群無辜百姓在北京天安門遭到當局武力血腥鎮壓，「六四天安門」成為中國禁忌，但殘暴行徑依舊被國外記憶。我國外交部今日撰寫一信「致中國人民」，希望中國人透過VPN了解33年前究竟有什麼東西被中國隱藏，也期盼「自由民主與人權」早日成為共通語言。

「33年前的今天，追求自由民主的聲音聚集北京天安門廣場，而一夕之間突然靜音了，世代記憶就此斷裂」，外交部透過臉書對翻牆的中國網友喊話，相信他們多少有所感受，「每年到了這一天，有很多事情不能說、不能講、不能寫、甚至不能查」。

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既然都使用VPN見到臉書上這封「致中國人民」信，外交部表示，「不妨搜尋一下『六四天安門』，找看看在自己的國家，有什麽訊息被隱藏了，又是誰在刻意隱藏」，同時也期望有朝一日，中國不會再有「犧牲個人成全政黨的事情發生」，也希望有朝一日，自由民主與人權也能夠成為台灣人和中國人的共通語言。

以悼念前中共中央主席胡耀邦為起點，1989年4月，以大學生為主要參與者之民眾在北京天安門等多地自發性舉辦和平示威，訴求自由民主與反貪腐等，示威活動長達近2個月。1989年6月3日至4日間，中國政府執行「六四清場」，派出共軍與民警對示威百姓進行血腥武力鎮壓，死亡人數成謎，至今無定論。

天安門事件在中國牆內以中性化詞彙稱作「1989年春夏之交的政治風波」，隻字未提屠殺平民百姓事跡，在中國政府網可查得簡單敘述，其中將訴求民主自由的示威醜化為「反革命暴亂」。

我國外交部今日撰寫一信「致中國人民」，希望中國人透過VPN了解33年前究竟有什麼東西被中國隱藏，也期盼「自由民主與人權」早日成為共通語言。圖為北京天安門。（歐新社）

中國政府網對六四天安門事件的簡短記載，醜化訴求自由民主的示威運動。（翻攝中國政府網）

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