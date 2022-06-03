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    美國務院官網又見「不支持台獨」 AIT、外交部回應了

    美國在台協會外觀。（資料照，記者楊丞彧攝）

    美國在台協會外觀。（資料照，記者楊丞彧攝）

    2022/06/03 19:06

    〔記者楊丞彧／台北報導〕美國國務院官網5月5日大幅更新關於美台關係事實現況（Fact Sheet）的文字描述，更移除「美國不支持台灣獨立」文字。然而，5月28日再度改版，「美國不支持台獨」重現。美國在台協會（AIT）發言人今（3）日解釋，國務院更新事實現況，是為反映5月26日美國國務卿布林肯的中國政策演說；美國將遵循美方的「一中政策」，繼續支持台灣有意義地參與國際組織並深化彼此的經濟聯繫。

    美國國務卿布林肯原定5月5日發表對中政策重大演說，因確診而延期，而國務院官網5日即更新內容，最引人注目的是刪除「台灣是中國的一部分」的北京立場，也移除「美國不支持台灣獨立」等語，引發各界諸多討論與解讀。

    布林肯5月26日發表中國政策演說後，國務院28日將美台關係事實現況內容做出相應更新。其中，「美國不支持台獨」文字再現，引發關注。

    AIT回應，國務院更新事實現況，是為反映5月26日美國國務卿布林肯的中國政策演說，重申美方長期以來以台灣關係法、美中三公報及對台六項保證為指引的「一中政策」。

    AIT表示，美方反對任何一方單方面改變現狀，不支持台獨，希望以和平方式解決兩岸分歧。此外，根據台灣關係法，美方將提供必要的防衛物資與服務，以確保台灣保有足夠的自我防衛能力，以抵抗任何危害台灣安全或社經體系之武力及其他形式之脅迫行為。

    AIT強調，正如布林肯所言，台灣有活力十足的民主、也是區域經濟領頭羊，美台享有牢固的非官方關係。美國與台灣共享相似價值觀、深厚的商業與經濟聯繫以及強勁的民間交流，是雙邊友誼的基石，也促進美國擴大與台灣交流。美國將遵循美方的「一中政策」，繼續支持台灣有意義地參與國際組織並深化彼此的經濟聯繫。

    我國外交部表示，美方已就這次進行的部分文字調整對外說明，外交部對美國國務院網站進行的文字更新沒有其他評論。

    外交部強調，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，我國政府將繼續堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，以及堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志。台灣也將持續與美國及其他理念相近國家合作，共同對抗威權主義的擴張，捍衛民主，並捍衛台海安全，以及印太區域的和平穩定。

    美國國務院官網關於美台關係事實現況（Fact Sheet）的文字描述，5月28日再度改版，發放「美國不支持台獨」字句。（擷取自美國國務院官網）

    美國國務院官網關於美台關係事實現況（Fact Sheet）的文字描述，5月28日再度改版，發放「美國不支持台獨」字句。（擷取自美國國務院官網）

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