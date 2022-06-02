外交部︰斯洛伐克國會聯合訪團5日抵台 深化兩國合作關係

斯洛伐克國會外交委員會副主席暨友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky，左）、台灣駐斯洛伐克代表李南陽（中）、省長德羅巴（Juraj Droba，右）。歐舒斯基與德羅巴將率團訪台。圖為2020年高雄市政府捐贈斯洛伐克布拉提斯拉瓦省30萬片口罩，運抵當地儀式照片。（斯洛伐克代表處提供）

2022/06/02 14:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天宣布，斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）等一行10人，將於5日抵台訪問。高雄市曾於2020年捐贈布拉提斯拉瓦省30萬片口罩，德若巴此次也將走訪高雄，深化兩國經貿及科技等各領域合作關係。

外交部發言人歐江安今天在例會宣布，斯洛伐克繼12月經濟部次長葛力克（Karol Galek）訪台後，國會副議長、友台小組主席及布拉提斯拉瓦省省長將率國會議員及官員共10人來訪，於6月5日至10日訪問台灣。歐江安說，這充分顯示斯洛伐克政府不論中央及地方對於拓展台斯兩國關係及深化雙方情誼的高度重視。

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根據外交部資料，訪團成員包括外交、國防、財政及歐洲事務4個委員會的議員席曼諾娃（Anna Zemanova）、列霍茨基（Tomas Lehotsky）、齊阿克（Miroslav Ziak）、史丹奇克（Andrej Stancik），以及布拉提斯拉瓦省馬拉基（Malacky）市市長瑞哈（Juraj Riha）、布省主秘烏曼妮柯娃（Andrea Urmanicova）及禮賓處副處長康斯卡（Michaela Kunska）等官員。

訪團將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、科技部次長陳宗權及衛福部等。吳釗燮將頒贈外交睦誼獎章給歐舒斯基；台斯也將簽署「民事暨商事司法合作協議」。其他行程包括中央研究院生技研究園區、工業技術研究院、國家實驗研究院半導體研究中心、電機電子工業同業公會；訪團也將赴高雄拜會市長陳其邁，並簽署夥伴締盟協定、舉行招商說明會等。

斯洛伐克國會近年挺台發聲不遺餘力，去年外交委員會首次通過支持台灣參與WHA決議案，今年國會外交、衛生及歐洲事務3個委員會更在一週內連續通過3個挺台參與的決議文。勞倫契克及歐舒斯基去年在台灣短缺疫苗時，更奔走敦促斯國政府持援，促成斯洛伐克捐贈我國16萬劑疫苗。

歐江安讚許，訪團此行不僅凸顯斯洛伐克的友台力量不斷成長茁壯，更展現民主盟友不遠千里相互扶持的堅定力量。外交部期盼透過訪團此行深入交流，進一步深化台斯緊密夥伴關係，共同提升全球民主的團結與韌性。

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