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    台灣「多瑙河連線」5大使連線 力爭WHA一席之地

    「多瑙河連線」五處館更發揮創意，由同仁、僑胞和駐地友人手持「WHA 4（FOR） TAIWAN」的手牌，在各國首都高喊口號，吸引當地人士以及媒體的關注。（圖取自Youtube）

    「多瑙河連線」五處館更發揮創意，由同仁、僑胞和駐地友人手持「WHA 4（FOR） TAIWAN」的手牌，在各國首都高喊口號，吸引當地人士以及媒體的關注。（圖取自Youtube）

    2022/05/15 22:49

    〔即時新聞／綜合報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）即將在5月22日至28日於瑞士日內瓦召開實體暨視訊會議，由台灣駐奧地利、捷克、斯洛伐克、匈牙利、波蘭等五個代表處組成的「多瑙河連線」聯合拍攝影片，呼籲世衛大會給台灣一席之地，讓台灣的聲音能被聽見。

    影片中邀請五個駐在國外的台灣大使以及各國政要，不僅強調「Taiwan can help.（台灣能幫忙）」，也強調「Taiwan is helping.（台灣正在幫忙）」。

    「多瑙河連線」五處館更發揮創意，由同仁、僑胞和駐地友人手持「WHA 4（FOR） TAIWAN」的手牌，在各國首都高喊口號，吸引當地人士以及媒體的關注。

    而除了對防疫的貢獻之外，片中也提到台灣對於人道救援的不遺餘力，台灣力挺烏克蘭，捐款超過3300萬美金以及650噸的物資給烏克蘭政府和難民。

    「多瑙河連線」包含多瑙河流經的五個國家，奧地利、捷克、斯洛伐克、匈牙利以及波蘭。台灣駐奧地利大使張小月、駐捷克大使柯良叡、駐斯洛伐克大使李南陽、駐匈牙利大使劉世忠、駐波蘭大使陳龍錦，於今年初成立此一連線，期盼能擴大為台灣發聲，讓世界看見台灣。

    「多瑙河連線」五處館更發揮創意，由同仁、僑胞和駐地友人手持「WHA 4（FOR） TAIWAN」的手牌，在各國首都高喊口號，吸引當地人士以及媒體的關注。（圖取自Youtube）

    「多瑙河連線」五處館更發揮創意，由同仁、僑胞和駐地友人手持「WHA 4（FOR） TAIWAN」的手牌，在各國首都高喊口號，吸引當地人士以及媒體的關注。（圖取自Youtube）

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