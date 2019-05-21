捷克、斯洛伐克百位議員 致函WHO幹事長挺台參與WHA

2019-05-21 12:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣被世衛大會（WHA）拒於門外，捷克55位眾議員、25位參議員與斯洛伐克20位議員共100位議員，近日分別聯署致函給世衛（WHO）幹事長譚德塞，支持台灣參與WHA。外交部今天對此表示誠摯感謝。

捷克眾議院55位眾議員日前致函挺台參與WHA，外交部今天發布新聞稿指出，繼眾議員之後，捷克參議院首席副議長盧智凱（Jiří Růžička）等25位參議員，以及斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）等20位國會議員，也在17日分別聯署致函譚德塞。

外交部特別提及，捷克參議員Marek Hilšer在非院會期間全力聯繫四散於各選區或國外的參議員，逐一說明台灣遭排除於國際衛生體系外的困境，並獲響應。議員聯名函指出，台灣近年無法參與WHA專業醫療會議與活動，造成全球防疫體系缺口，對台灣人民甚為不公，台灣應受邀參與WHA，此亦符合歐盟政策及其會員國利益。

在斯洛伐克部分，則是由國會友台小組主席歐舒斯基號召，外交委員會主席Katarina Csefalvayova、經濟委員會主席Jana Kissova及人權委員會主席Anna Veresova等20位重要國會議員響應聯署。斯洛伐克議員聯名函強調，台灣2300萬人民遭政治阻撓，而被排除於國際醫療網路，但台灣仍致力分享自身醫療與健保的成功經驗，並以實際行動貢獻國際社會，呼籲WHO正視對台灣參與WHA的廣泛支持。

在國會之外，捷克布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）也於16日致函WHO，表達對我國的高度支持。賀吉普本身就是醫衛專家，曾自台灣長庚醫院實習，他強調，他有責任支持台灣加入國際醫療防護體系，以確保布拉格市民及所有歐洲人民在高度連結的全球社會中常保健康。

外交部今天說，台灣與歐洲各國共享人權普世價值，近日捷克及斯洛伐克許多政要不分黨派，陸續以具體行動支持我參與WHA，並高度肯定我國具備貢獻全球防疫體系的能力，彰顯我國參與全球醫衛體系的急迫性與正當性，外交部對此表示誠摯感謝。

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