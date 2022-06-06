接見斯洛伐克訪團 蘇揆：深深感謝支持台灣加入WHA

行政院長蘇貞昌今日於政院玉山廳接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團。（記者陳鈺馥攝）

2022/06/06 12:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長蘇貞昌今日於政院玉山廳接見斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團。蘇揆致詞強調，要特別感謝斯洛伐克國會副議長、國會友台小組主席及國會議員，在斯洛伐克國會和政府發會非常重大影響力，不但支持台灣加入世界衛生大會WHA，更在一週內於國會3個委員會做出決議，支持台灣參加WHA及各種重要國際場合，並肯定台灣防疫成功，特別要表達深深感謝。

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪團一行人，包含斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）、國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）、布拉提斯拉瓦省省長德羅巴（Juraj Droba）等人。行政院長蘇貞昌今日上午接見斯洛伐克訪團，外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、國發會主委羅秉成、政務委員兼發言人羅秉成均與會。

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蘇揆表示，今天要代表政府特別歡迎訪團貴賓，在疫情嚴峻時刻千里迢迢來台灣，展現兩國之間價值、理念相同，同時願意彼此互相支持，他要表示最大感謝及歡迎。我國在蔡總統領導下堅持自由、民主、人權普世價值，不但成功對抗疫情，同時在疫情嚴峻之際，創造出11年來最好的經濟成績，也願意對世界做出貢獻，與同樣理念的國家互動往來。斯洛伐克是非常美麗國家，兩國之間互動必能帶來互利互惠、更進一步關係。

蘇揆談及，國發會去年10月率領66人龐大代表團赴斯洛伐克訪問，並且與斯洛伐克有非常好互動，受到很好對待及重視。斯洛伐克經濟部次長也無畏中國打壓，以行政專機直飛台灣，跟我國有非常棒的互動，就經貿及各方面做了很多重要的協議簽署，彼此都願意更進一步加強關係。

蘇揆提及，特別要感謝省長德羅巴（Juraj Droba），在擔任國會議員及省長期間，對於我國相關協議，例如避免重複課稅的協議都大力推動，這次來台將到高雄簽署夥伴關係，德羅巴一定可以看出台灣有經濟潛力，台灣更是自由民主開放的美麗國家，高雄市在陳其邁市長領導下，各方面都飛躍進步，彼此建立夥伴關係，政府立場非常歡迎，這對布拉提斯拉瓦省及高雄市關係精進一定會有大大幫助。

蘇揆更說，這一次全世界愛好自由民主、重視人權的國家，都看到獨裁專制的俄羅斯入侵烏克蘭，並且造成多少難民及老弱婦孺傷亡，甚至流離失所逃難到斯洛伐克，政府有鑑於斯洛伐克大力收容難民，已提供250萬美金和許多物資幫助逃難到斯洛伐克的烏克蘭難民，同時也要感謝斯洛伐克政府協助，台灣提供350噸物資經斯國送到烏克蘭境內給苦難人民，也希望斯洛伐克協助台灣參與國際組織，這樣世界會更好，台灣也會更好。

行政院長蘇貞昌接見斯洛伐克國訪團，衛福部長陳時中（左一）、經濟部長王美花、國發會主委羅秉成、政務委員兼發言人羅秉成等人與會。（記者陳鈺馥攝）

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