南韓戒嚴》在野正式提交彈劾 防長金龍顯緊急請辭！

南韓國防部長金龍顯提出請辭。（法新社）

2024/12/04 18:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅昨（3日）晚突宣布戒嚴，引發朝野強烈反彈，國會今天（4日）凌晨以190票全票通過要求解除戒嚴，直至尹錫悅同意解嚴僅維持約莫6小時，但南韓社會對政府的不信任風暴持續擴大。據悉戒嚴是尹錫悅親信、9月才上任的國防部長金龍顯所提議，南韓在野陣營下午除正式提交總統彈劾案，稍早也提交國防部長彈劾案，最新消息指出金龍顯已緊急提出請辭。

綜合韓媒報導，韓國防部今天證實，尹錫悅下達戒嚴令是聽從上任不久的防長金龍顯建議，2人過去都曾就讀首爾恩平區私立沖岩高中，金龍顯是尹錫悅的學弟。今年9月2日在金龍顯的國防部長任職聽證會上，在野就有議員質疑金龍顯與尹錫悅關係匪淺，自高中時就非常要好，且新上任的將領有很多都來自沖岩高中，顯然尹錫悅是想組建「尹家軍」，為實施戒嚴做準備。但當時尹錫悅反駁此事。

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南韓6個在國會擁有席次的在野黨，今天下午2點40分（台灣時間下午1點40分）正式提交尹錫悅總統彈劾案，預計明天（5日）進行報告，最快後天（6日）進行表決。南韓屬單一國會制，總統彈劾須獲2/3國會議員同意才能通過，並交由憲法法庭審理，期間總統將暫時停職，直至憲法法庭做出裁定，審理時程最長可達6個月，9名法官中須有6人投票同意，才能確認彈劾案成立。

此外，在野陣營今傍晚5點45分（台灣時間4日下午4點45分），向國會提交金龍顯國防部長彈劾案，指控金龍顯涉犯叛國罪，該彈劾案預計和尹錫悅彈劾案一起在5日進行報告。不過有最新消息指出，不等在野彈劾，金龍顯傍晚6點13分左右（台灣時間4日傍晚5點13分）宣布請辭，「作為國防部長，我對戒嚴令給公眾帶來的困惑和擔憂深感抱歉，所有執行緊急戒嚴相關任務的士兵都是遵循我的指示，所有責任由我來承擔。」

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