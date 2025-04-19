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    黃呂錦茹無保請回 黃帝穎揭「2大挑戰」：李孝亮媽媽是關鍵

    國民黨北市黨部主委黃呂錦茹（右3）無保請回，黨主席朱立倫（右2）在法院外擁抱安慰。（記者劉信德攝）

    國民黨北市黨部主委黃呂錦茹（右3）無保請回，黨主席朱立倫（右2）在法院外擁抱安慰。（記者劉信德攝）

    2025/04/19 18:31

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦罷免出現幽靈、死亡連署案，法官今（19日）清晨裁定國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、第一區黨部執行長曾繁川無保請回。對此，律師黃帝穎指出，黃呂錦茹無保裁定的「2大挑戰」，包含黃呂錦茹為局外人，已違反經驗法則，以及罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮，其母到庭作證的說詞與聲明。

    黃帝穎於臉書粉專提到，法官清晨認定無從因黃呂錦茹是北市黨部主委，就推論她指示或同意造假，犯罪嫌疑不足，裁定無保請回；但認定北市黨部書記長、總幹事偽造文書等罪涉嫌重大，裁定羈押禁見。

    不過，黃帝穎認為，黃呂錦茹的無保裁定還有「2大挑戰」。首先，「黨幹部集體擅自提供黨員名冊，主委如局外人違反經驗法則。」黃帝穎解釋，法官認定國民黨北市黨部書記長、總幹事偽造文書等罪涉嫌重大，裁定羈押禁見，唯獨無法推論主委指示或同意，「也就是認定掌權近八年的黃呂主委如同局外人，違反經驗法則。」

    再來，「李孝亮媽媽已到庭作證，李媽媽聲明直指黃呂。」黃帝穎表示，李孝亮的媽媽為了救李孝亮，2度公開聲明直指「我懇求黃呂主委，李孝亮很無辜，他沒做錯事，他只是不敢違抗您們」，由於李媽媽在北檢的首波搜索，已被傳喚到庭作證，若證詞與聲明相符，「黃呂在全案就不是如法官裁定的沒指示、沒同意的『局外人』。」最後，黃帝穎也強調，「檢方對無保裁定有權提起抗告。」

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